Juventus-Napoli non è ancora finita. Secondo quanto riporta Tuttosport, oggi dovrebbe infatti arrivare la sentenza del Giudice Sportivo sul risultato del match. Un verdetto molto atteso, per cui al momento sembrano profilarsi due opzioni. La prima porta al 3-0 a tavolino per la Juve, la seconda invece a un rinvio del match a data da destinarsi (probabilmente il 13 gennaio) con un punto di penalità o una multa salata agli azzurri per aver violato il protocollo.

Linea “dura” o linea “morbida”? Per Juve-Napoli entrambe le soluzioni sembrano possibili, ma al momento l’impressione è che potrebbe essere presa una decisione salomonica per uscire dall’impasse. Un verdetto in grado da una parte di garantire lo svolgimento del match e dall’altra di punire il Napoli per la mancata creazione della bolla dopo la prima positività al Covid-19. Un colpo al cerchio e uno alla botte, insomma. Per consentire sia al campo di dare il suo verdetto, sia di riportare l’attenzione sull’importanza del protocollo per portare a termine il campionato.