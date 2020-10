Mangiare yogurt greco fa bene alla salute? La risposta dell’esperto

Mangiare yogurt greco fa bene alla salute? Se ti stai ponendo questa domanda, nell’articolo qui sotto puoi trovare la risposta.

Yogurt greco: gli effetti sulla salute

Mangiare yogurt greco può avere diversi effetti positivi per la salute. Tra i principali è possibile citare quelli riconducibili alle proteine ad alto valore biologico (in un etto di yogurt greco, possiamo trovare oltre 10 grammi di protidi).

Assumere una dose adeguata di proteine – i parametri in merito sono legati ad aspetti come il peso corporeo – è importantissimo per la salute. Da un lato, questi principi nutritivi aiutano a preservare la massa magra. Dall’altro, inibendo la sintesi dell’ormone grelina, sono fondamentali quando si tratta di ottimizzare i livelli di sazietà.

Inoltre, lo yogurt greco è molto ricco di fermenti lattici. Questi microrganismi sono importantissimi per la salute e, in particolare, rivestono un ruolo decisivo per il benessere dell’intestino. I fermenti lattici, infatti, sono cruciali per la produzione di acido lattico che, a sua volta, risulta decisivo per inibire la produzione di tutte quelle sostanze che rischiano di imputridire nel corso del transito intestinale.

Si potrebbe andare avanti ancora molto a parlare degli effetti positivi dei fermenti lattici. Tra questi, rientra il contributo all’assorbimento del calcio, con ovvi vantaggi relativi alla salute delle ossa e dei denti.

Altri benefici

Sì, mangiare yogurt greco fa bene alla salute! Tra i motivi è possibile citare il fatto che si tratta di un alimento caratterizzato da un bassissimo contenuto di grassi. Anzi, in alcuni casi i lipidi sono addirittura assenti (la loro percentuale è chiaramente indicata sulla confezione).

Per questo, lo yogurt greco può essere considerato un alimento adatto a chi sta seguendo una dieta dimagrante. Quando si nomina questo derivato del latte, è necessario specificare che si tratta di una soluzione particolarmente adatta alla dieta degli sportivi. Come mai? Ecco i principali motivi.

Basso contenuto calorico (si parla di poco più di 50 kcal all’etto)

Ottimo apporto di proteine

Presenza di carboidrati a rapido assorbimento

Per quanto riguarda invece l’apporto di minerali preziosi per la salute, è degna di nota la presenza di calcio, che come già detto è cruciale per la salute delle ossa, così come quella di fosforo, nutriente che contribuisce a trasformare in energia il cibo che mangiamo.

Considerato dalla maggior parte degli esperti un alimento adatto alla dieta di chi soffre di ipercolesterolemia, lo yogurt greco va benissimo anche per chi soffre di intolleranza al lattosio.