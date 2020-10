Oroscopo internazionale Rob Brezsny – settimana dall’8 al 14 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco, puntuale come ogni giovedì, l’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana che va dall’8 al 14 ottobre 2020. Quali preziosi consigli riserverà il popolare astrologo americano ai segni zodiacali per la prossima settimana? Se sei curioso di scoprirlo, leggi le previsioni astrologiche liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny per la settimana, pubblicate sul sito Internazionale.it.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovresti circondarti di persone autosufficienti, capaci di camminare con le proprie gambe, senza bisogno degli altri. Così facendo, avrai voglia di imitarli e di diventare, piano piano, più autonomo anche tu!

Toro

Dovresti dedicare le prossime giornate al lavoro che ami, che ti appassiona. Dovresti coltivare l’entusiasmo per quella che è una vera missione per te, applicarti con passione per migliorarti, per perfezionare le tue capacità.

Gemelli

Hai bisogno di divertirti di più di alleggerire il tuo animo. Accantona per un po’ i pensieri cupi e negativi e impegnati per ritrovare la tua natura più solare, più spensierata. Così facendo, farai del bene anche a chi ti circonda.

Cancro

Dovresti provare a esplorare l’ignoto e l’oscurità, perché da lì partono le trasformazioni più creative, tutto ciò che è nuovo. Non averne paura, ma lascia aperta quella porta. Ti farà crescere in modo sorprendente!

Leone

Secondo l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovrai impegnarti per aiutare gli altri a liberare il loro potenziale nascosto. Sarai in grado di attivare la bellezza e la vitalità in chi ti sta vicino.

Vergine

Nei prossimi giorni dovrai cominciare a darti da fare per aiutarti da solo, arriverà l’aiuto dall’esterno di cui hai bisogno. Quando ti sarai mosso per procurarti un dono, un beneficio pioveranno dall’alto tutti i benefici e i doni che desideri ottenere. Come si dice, aiutati che Dio ti aiuta!

Bilancia

Nelle prossime settimane dovrai darti da fare per trovare dei maestri o delle fonti utili a insegnarti cone creare la tua realtà. Sfrutta questo periodo per imparare a inventare e immaginare la tua vita.

Scorpione

Dovresti concentrarti sul creare una nuova miscela di elementi e influenze, perché potrebbero darti risultare molto interessanti. Prova a sperimentare nuove, innovative strade: potresti ottenere soddisfazioni inaspettate.

Sagittario

Come racconta l’oroscopo di Rob Brezsny la prossima settimana dovresti approfittare di questo periodo molto intuitivo. Negli ultimi tempi stai avendo molte intuizioni originali, riesci a cogliere interessanti visioni del futuro che gli altri non intravedono. Sfrutta al massimo questa capacità.

Capricorno

Il noto astrologo statunitense ti invita a recitare nelle prossime settimane un mantra che ha inventato per te per alzare le tue frequenze con quelle dinamiche del cosmo. Dovrai pronunciare, più volte al giorno, le parole seguenti: ForteBrillanteLibero, LimpidoAudaceEnergico, ProfondoAgileGentile, CapaceSolidoCaldo.

Acquario

Nella settimana che verrà dovrai darti da fare per usare modi decisamente non convenzionali che facciano crescere la tua reputazione e la fiducia che hai in te stesso. Infischiatene, se non saranno conformi alle regole!

Pesci

Ti aspetta un lavoro molto impegnativo, ma anche gratificante. Dovrai reinventare di continuo il modo in cui sta insieme al partner, il vostro rapporto di coppia. Così facendo diventerai emotivamente più intelligente.