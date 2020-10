Presidenziali USA, prossimo dibattito sarà da remoto. Trump sbotta: “Non ci sarò, sto bene”

A meno di un mese dalle elezioni statunitensi, la recente positività del presidente Donald Trump, candidatosi per un secondo mandato, nella sfida contro Joe Biden, rappresentante dem ha sicuramente influito sulla campagna elettorale portata avanti dai due candidati, che si sfideranno nel secondo dibattito, in programma tra meno di una settimana.

Dibattito “virtuale”

La Commissione infatti ha deciso che il botta e risposta tra Trump e Biden sarà organizzato per la prima volta tra due candidati presidenti non nello stesso luogo ma tramite remoto per “proteggere la salute e la sicurezza di tutte le persone coinvolte“, decisione che non è stata bene accolta dal tycoon, che ha subito annunciato che non prenderà parte ad un tipo di confronto del genere: non è considerabile un dibattito vero e proprio stando dietro uno schermo, dopo aver garantito di star bene (“Non ho intenzione di sprecare il mio tempo, non intendo parteciparvi. Non sono contagioso, sto benissimo”).

Il presidente ha anche lamentato una scarsa tempestività della comunicazione di questa decisione, definendola unilaterale come un vero e proprio favore al rivale Biden, che invece non ha battuto ciglio sul dibattito da remoto (“Se i medici, se gli scienziati dicono che è sicuro, che le distanze sono sicure, allora va bene. Farò quello che gli esperti riterranno appropriato”). Insomma, una decisione che ha diviso ancora più i due candidati, a tal punto da mettere in dubbio il dibattito da molti definito come quello decisivo, in programma il prossimo 15 ottobre.

Il candidato democratico ha intanto superato di recente per la prima volta la soglia dei 270 elettori (su 538) necessari per essere eletto presidente.