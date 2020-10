Pulire l’acquario è un’operazione necessaria per la sopravvivenza dei pesci e per mantenere la massima igiene nel loro ambiente naturale e in casa. Fa parte delle poche cose necessarie nella manutenzione di questi piccoli animali ma è fondamentale per tenerli sani e tranquilli. L’acquario è infatti un “catalizzatore” di rifiuti: dagli escrementi dei pesci fino alla caduta in acqua di polvere e residui, all’interno della vasca può crearsi un microclima sgradevole e che collassa in poco tempo. Effettuare la pulizia dell’acquario con la giusta frequenza e la giusta cura vi aiuterà a tenere in vita i vostri pesci.

Pulire l’acquario: ecco come farlo al meglio

La priorità nella pulizia dell’acquario è quella di creare il minor impatto possibile sui pesci. L’acqua, per questo, va rimossa un poco per volta. All’inizio della procedura dotatevi di un numero sufficiente di asciugamani da mettere intorno all’acquario, in modo che assorbano l’acqua che potrà fuoriuscire dalle operazioni preliminari di pulizia e dal dover tirare l’acqua con il sifone. Posizionati gli asciugamani, potete procedere con estrema attenzione alla rimozione di tutti gli ornamenti della vasca. Uno alla volta, puliteli con una spugna – usatene una dedicata esclusivamente all’acquario – e con acqua calda corrente. Dopo gli ornamenti è il momento delle alghe: per rimuoverle dai vetri usate un raschietto di alghe, in vendita nei negozi di animali con sezione dedicate agli acquari. Non usate detergenti abrasivi che potrebbero lasciare residui e sostanze chimiche dannose per i pesci. Usate poi un retino per rimuovere i residui che si accumulano sulla superficie dell’acqua.

Terminato quanto descritto, è il momento di passare a rimuovere parte dell’acqua con il sifone. Il sifone va inserito nell’acquario dal lato stretto, e deve terminare dall’altro lato, quello ampio, in un secchio vuoto dove potrete raccogliere l’acqua. Una volta acceso, il sifone deve essere spostato dal basso verso l’alto e viceversa all’interno dell’acquario, con movimenti rapidi ma delicati, facendo attenzione a non sfiorare i pesci e a non consentire che pezzi di ghiaia lo blocchino. Questo può accadere quando si andrà ad utilizzare il sifone per rimuovere la sporcizia dal fondo dell’acquario: questo è uno dei passaggi più delicati, serve particolare attenzione. Quando nell’acquario sarà rimasta circa un quinto dell’acqua originaria, è il momento di fermarsi. A questo punto potete reinserire già gli ornamenti puliti. Svuotate il secchio e procedete al vero e proprio cambio dell’acqua. Serve a questo punto acqua della stessa temperatura dell’interno dell’acquario per non causare shock termico ai pesci. Versatela lentamente, con il biocondizionatore d’acqua, in un angolo della vasca lontano dai pesci.

La frequenza di pulizia dell’acquario non è una scienza esatta. Si consiglia di farlo almeno una volta alla settimana ma questa è strettamente connessa alla quantità di pesci che avete nel vostro acquario e alla durezza dell’acqua, che potrebbe avere più o meno calcare. Se avete anche delle piante acquatiche, assicuratevi di rimuoverle con attenzione e lavate bene anche quelle, sempre con lo stesso metodo. Esistono pesci chiamati “pulitori” che mangiano i detriti che galleggiano sulla superficie dell’acqua: non sono però compatibili con tutti i pesci che si possano tenere in un acquario, quindi serve assicurarsi che lo siano prima di acquistarli ed inserirli nel micro-ambiente del vostro acquario.

