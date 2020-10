Puoi fare affidamento su di loro: ecco i segni più affidabili in assoluto

Siamo costantemente alla ricerca di persone che non ci voltino le spalle nei momenti più difficili della nostra vita: quasi tutti dicono di esserlo ma solo in pochi lo sono davvero, dimostrandosi alleati preziosi indifferentemente dalla situazione.

Ecco i segni zodiacali di chi generalmente è più propenso ad essere affidabile.

Toro

Fin dalla giovanissima età, il Toro è un segno decisamente maturo, già sicuro dei propri mezzi e che viene considerato dal pensiero comune un profilo fidato che sa benissimo quando è necessario fornire il proprio supporto e quando è invece opportuno non palesarsi.

Vergine

Empatici ma anche molto decisi e sicuri di se, nonostante abbiano imparato con il tempo a gestire bene la propria sensibilità, i nati sotto il segno della Vergine possiedono una moralità e un senso dell’amicizia molto radicato, fin dalla tenera, tanto da essere considerati una sorta di ancora di salvezza emotiva quando si è in difficoltà. La Vergine è anche sinonimo di segno “pacificatore” in particolari situazioni spinose.

Capricorno

Ottimi amici/amiche, i nati sotto questo segno sono soliti offrire il proprio supporto incondizonato alle persone che tengono maggiormente, dimostrandosi un’eccellente spalla sui cui fare affidamento, atteponendo i bisogni altrui a quelli propri, essendo un segno notoriamente altruista e profondamente empatico. Aiutare le persone che ama e rispetta è tra le priorità per loro.

Scorpione

Molto apprezzati come “consiglieri” e amici fedeli, i nati sotto il segno dello Scorpione rappresentano il miglior tipo di supporto possibile, sia in amicizia che in una relazione: dotati di senso critico e razionalità, ma anche di razionalità, lo Scorpione sembra sapere sempre cosa è opportuno fare in condizioni di crisi, riuscendo molto spesso ad essere la voce della ragione.