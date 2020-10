Quali sono i segni più disordinati? Ecco i profili dove “regna il caos”

Il senso dell’ordine resta un concetto molto personale, e quindi generalmente relativo, seppur siamo ben consci che l’ordine è una parte fontamentale nella nostra vita, sia in quella lavorativa che personale, oltre che dare un’importante indicazione agli altri sul modo di approcciare le cose. Alcuni segni sono indissolubilmente legati a questo tratto, e non per tutti vivere e lavorare nel disordine rappresenta un problema:

Pesci

Da sempre abituati ad essere apostrofati come disordinati e quindi tendenzialmente poco avvezzi all’organizzazione, i Pesci hanno imparato a convivere con questa etichetta senza particolari problemi e senza venire condizionati. Del resto la loro mentalità è da sempre molto concreta, e il poco ordine che li circonda sembra far parte del loro carattere.

Ariete

Discorso differente per l’Ariete che semplicemente non contempla affatto il senso dell’ordine come viene globalmente riconosciuto: il concetto di caos e ordine per loro è molto personale e apparentemente riescono a gestire abilmente pressochè ogni situazione, dimostrandosi tuttavia poco inclini ad ascoltare chi li considera decisamente non convenzionali.

Cancro

Il disordine che lo circonda è una diretta conseguenza del suo modo di vivere la vita, in modo decisamente umorale e appassionata, nonchè decisamente legato ai ricordi. Ecco perchè è solitamente restio a sistemare accuratamente i luoghi dove vive o ha vissuto, considerati spesso molto importanti e perciò da preservare.

Acquario

Segno molto attivo ed istintivo, l’Acquario non bada molto all’ordine: il suo senso della pianificazione e dell’organizzazione non è particolarmente sviluppato, essendo abituato di natura a prendere la vita “di petto”, anzi guarda con occhi strani i cosiddetti maniaci dell’ordine.