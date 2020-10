Ricetta egg burger: ingredienti, preparazione e consigli

Oggi vedremo insieme come si prepara l’egg burger, una variante al classico hamburger di carne. Tra le due metà morbide del panino troverete un goloso uovo cotto in padella ma in maniera originale, tanto da avere una consistenza soffice e un tuorlo dal cuore cremoso.

Egg burger – Ingredienti

Ingredienti per 4 burger

Panini da hamburger 4

Tuorli 4

Albumi 5

Bacon 8 fette

Cheddar 8 fette

Cipolle rosse ½

Lattuga qualche foglia

Sale fino 1 pizzico

Egg burger – Preparazione

Per realizzare l’egg burger per prima cosa mondate e affettate la cipolla. In una padella calda adagiate le fette di bacon e fatele cuocere a fuoco medio basso per 4-5 minuti.

Quando saranno belle croccanti e dorate toglietele dalla padella e fatele asciugare su carta da cucina. Dividete gli albumi dai tuorli avendo cura di tenere separato ogni tuorlo in una ciotolina a parte.

Montate con le fruste elettriche i albumi e non appena inizieranno a risultare più sodi, aggiungete il sale. Proseguite fino a quando gli albumi non risulteranno spumosi. Nella stessa padella in cui avete cotto il bacon adagiate un coppapasta del diametro di 9 cm.

Versate all’interno un cucchiaio di albume montato, poi un tuorlo e coprite con un altro cucchiaio di albume.

Cuocete a fuoco medio alto per 2 minuti da un lato e 2 dall’altro, aiutatevi con una spatola per girare l’uovo e fate attenzione al coppapasta che risulterà molto caldo. Una volta pronto tenete in caldo l’uovo. Dividete a metà il pane da burger e scaldatelo in padella dal lato tagliato, poi giratelo, adagiate le fettine di cheddar, coprite con il coperchio e scaldate fin quando non si sarà sciolto il formaggio.

Ora togliete dal fuoco e farcitela base del panino con le foglioline più croccanti di lattuga, precedentemente lavate e asciugate e qualche anello di cipolla. Ora estraete l’uovo dallo stampo, passando sul bordo un coltellino affilato per facilitare l’operazione.

Adagiare anche l’uovo nel panino e il bacon. Chiudete con l’altra metà del pane e servite subito il vostro egg burger.

Egg burger – Consigli utili

L’egg burger è una pietanza da consumare al momento. Potete utilizzare il tuorlo in avanzo per spennellare dei rustici o cornetti dolci e salati preparati con la pasta sfoglia, potete aggiungerlo al ripieno di una quiche o sbatterlo semplicemente con dello zucchero aggiungendo un po’ di liquore per un velocissimo zabaione. Per facilitare l’operazione di estrazione dell’uovo su può oliare l’interno del coppa pasta. Potete arricchire il burger con fettina di pomodoro cuore di bue. Se non gradite la cipolla cruda potete insaporire il burger con erba cipollina tritata.