Sammy Hassan mancanze fondamentali

Sammy Hassan confessa di avere delle mancanze fondamentali all’interno della sua vita che non lo fanno stare bene. L’ex corteggiatrice dopo l’amore mai iniziato con la tronista Giovanna Abate rivela quello che sta attraversando nella sua vita privata.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne non riesce a trovare pace dopo la grandissima delusione avuta all’interno del programma e proprio per questo, racconta grazie ad alcune domande quello che sta affrontando in questi ultimi mesi. Quali sono state le sue parole?

Sammy Hassan e le sue mancanze fondamentali

La fine della storia d’amore con Giovanna Abate che non è in fondo mai iniziata, ha spinto i social a scagliarsi contro di lui accusandolo di aver utilizzato la tronista come trampolino per aumentare di follower sui social. Ora che sono passati relativamente tanti mesi, Sammy Hassan è riuscito ad uscire fuori dalle tantissime critiche dedicandosi così alla sua vita.

L’allontanamento dai social infatti, sembra essere dovuto anche ai problemi personali che l’ex corteggiatore sta affrontando in questo ultimo periodo. Nonostante sia una persona molto riservata, Sammy Hassan ha deciso di spiegare realmente quello che gli sta accadendo in questo ultimo periodo proprio grazie ad alcune domande che gli avrebbero rivolto i suoi fan. Quali sono state le sue affermazioni?

Ex corteggiatore cerca un nuovo amore

Sammy Hassan racconta le sue mancanze fondamentali all’interno della sua vita e sottolinea quanto sia importante per lui avere qualcuno accanto. L’ex corteggiatore infatti, più volte ha spiegato di aver chiuso con Giovanna Abate a causa delle tantissime e gravi incomprensioni caratteriali dovete proprio ai loro modi di fare troppo diversi per stare insieme. Durante la giornata di ieri però, Sammy Hassan ha finalmente raccontato quello che realmente sta passando da quanto è terminato Uomini e Donne.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha infatti affermato che: “Spesso viene chiesto come sto come domanda di circostanza e si risponde di conseguenza con un “bene grazie”. Non è banale se si ha la voglia di rispondere in modo sincero. Io non posso dire di stare bene, mi mancano dei tasselli fondamentali per la mia vita, lavoro e amore in primis, grazie a Dio ho la salute. Resto calmo e mi rimbocco le maniche per un futuro migliore”.