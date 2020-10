X Factor 2020, Bootcamp – Le scelte di Mika e Hell Raton

X Factor 2020 ci prepara per la prima puntata dei Bootcamp. A scegliere nella puntata dell’8 ottobre sono Hell Raton e Mika. Il giudice trapper ha ricevuto il testimone delle Under Donne. “Ho delle certezze ma aspetto delle conferme da parte vostra e mi sono lasciato anche il dubbio delle sorprese”, dice al gruppo delle sue giovanissime.

La diretta dei Bootcamp di X Factor 2020 è disponibile su Sky Uno e il giorno successivo su Tv8, a partire dalle 21.30. Mentre i giudici scelti per la serata affrontano da soli la sfida delle sedie, il resto del team si trova in saletta per commentare i vari concorrenti sul palco.

Le scelte di Hell Raton per i Bootcamp di X Factor 2020

La prima ad esibirsi di fronte a Hell Raton è Casadilego. Elisa ha superato le selezioni conquistando tutta la tavolata e la sua Fragile di Sting, scelta per la puntata, riesce a convincere il giudice ancora una volta. Anche se Manuelito ha qualche riserva: “L’altra volta mi hai portato in un viaggio spaziale, oggi ci siamo fermati solo alla Luna”. Cecilia e Adelaide Cavallaro vengono invece fermate, mentre Ale conquista la seconda sedia con Cielo aperto, un nuovo inedito. La terza sedia va a Mara, che presenta Stay di Rihanna. Una scelta con cui Agnelli concorda e che vede invece Mika in disaccordo.

Fuori anche Rossella che non convince con Whatever it takes degli Imagine Dragons, mentre Beatrice strappa un sorriso a Manuelito. “Quella sedia sarebbe per me l’opportunità di crescere insieme a te e magari farti sentire i miei brani”, dice la concorrente. “Hai scelto un brano non facile di un artista non facile e l’hai reso tuo”, dice il giudice prima di assegnare l’ultima sedia a Sara Sgarabattolo. All’arrivo di CmqMartina, il giudice decide di fare il primo switch: la ragazza prende il posto di Mara. Le Under Donna di X Factor 2020 sono: Mydrama, Casadilego, Daria, Ale e CmqMartina.

Gli Over di Mika – Il valzer delle sedie

Il primo a sottoporsi al test di Mika, giudice che guida gli Over, è Gabriel. Il cantante che risponde all’alias di Kaima propone Estranei, un suo inedito rap. Anche se non convinto, il cantautore libanese decide alla fine di concedergli una sedia. Lykan invece perde la possibilità di continuare il suo percorso e così anche Cecile. L’artista infatti ha dimostrato di avere grinta e determinazione, ma non è riuscita a convincere il coach. A sorpresa, Mika decide invece di tenere Disarmo: durante la prima selezione, era stato proprio lui ad esprimere dei dubbi sul suo talento.

Anche V3n3r3 non riesce a convincere il giudice, che preferisce dare una sedia a Eda Marì. La cantautrice gli fa ascoltare Non sai mai, un suo inedito e il giudice è sicuro che ha davanti a sè un futuro sotto una casa discografica. Dopo aver visto Joshua Ojomon fuori dai giochi, l’ultima sedia va a Vergo. No anche a Merio e ad Angel: Mika lo aveva rifiutato anni fa durante lo stesso step e anche questa volta non può proseguire con il suo sogno. L’ultimo switch invece riguarda Naip, che prende il posto di ThaGenio ed entra ufficialmente nella squadra degli Over, al fianco di Kaima, Eda Marì, Vergo e Disarmo.