Armando Incarnato fa davvero breccia nel cuore di tutte, il suo atteggiamento da uomo forte ma incredibilmente fragile nel profondo cattura l’attenzione di tante donne, anche giovani ragazze che chiamano la redazione per avere la possibilità di conoscerlo.

Il suo carattere contagiato dalle origini napoletane, lo rende interessante e gli dona quell’aria di chi raggiunge ciò che vuole con tutte le sue forze, come abbiamo visto Lucrezia, che fino alla puntata di ieri veniva contesa anche con il tronista Gianluca.

Armando Incarnato desiderato da tutte le donne

Per la felicità del cavaliere, il triangolo amoroso sembra essere definitivamente concluso visto la decisione di Gianluca di mettere un punto alla conoscenza della bellissima dama, rimasta a Uomini e Donne su richiesta di Armando. Sembra essere molto preso da lei infatti, sta cercando di dimostrarle tutto il suo interesse anche al di fuori dello studio di Maria, frequentandola al di fuori nei vari incontri.

Doversi confrontare con un altro uomo per una ragazza non è proprio quello che fa al caso del cavaliere. Questo perché il suo bel caratterino, soprattutto se l’uomo in questione è molto più piccolo di lui. Quello che gli piace è corteggiare la sua donna, ma dividerla con qualcun’altro non esiste proprio nel suo pensiero, ma anche oggi si è ritrovato, di nuovo, ad essere in mezzo ad un nuovo triangolo.

Il ritorno del triangolo a Uomini e Donne

Maria chiama a sedersi al centro dello studio il tronista Davide, poi chiede ad Armando di affiancarlo. In un primo momento si scambiano delle battute riguardanti la situazione che era in procinto di crearsi, affermando di non volersi più ritrovare in un triangolo visto la sua ultima esperienza. Entrambi sono perplessi, e la conduttrice spiega il perché si trovano seduti vicini: una ragazza ha chiamato la redazione per conoscerli contemporaneamente. Scende dalla passerella una bellissima ragazza di 24 anni di nome Miriana, ma prima della presentazione Davide ci tiene a esprimere i suoi dubbi.

Infatti, oltre a ribadire di essere completamente diverso da Armando a livello caratteriale, sottolinea anche la loro evidente differenze di età. A questo punto prende la parola la ragazza che si racconta: vive da sola con suo fratello, ritenendosi una donna molto indipendente. Afferma di aver sempre avuto delle relazioni con uomini più grandi di lei, portando l’esempio del suo ex che aveva venti anni in più di lei. Così spiega di aver visto in loro un carattere forte, come il suo e di star cercando proprio questo in uomo tenendo conto dell’età. Così un po’ dubbiosi dalla situazione decidono di tenerla per conoscerla e la questione, per ora, si conclude con un ballo tra Armando e Miriana.