Armando Incarnato sposo perfetto | Nozze a sorpresa fuori Uomini e Donne

E’ tra i protagonisti assoluti del trono over di Uomini e Donne ormai da diverse edizioni, ma, adesso che over e classico sono uniti in un’unica puntata, si è trovato spesso al centro dello scandalo. Stiamo parlando di Armando Incarnato, il quale sta facendo parlare di sé per la competizione innescata col tronista Gianluca De Matteis. Entrambi si sono contesi le attenzioni della corteggiatrice Lucrezia Comanducci, la quale alla fine ha scelto Armando Incarnato. Forse la scelta è dipesa anche dal fatto che Armando Incarnato sta cambiando e si è mostrato anche come potenziale sposo perfetto.

A ventilare l’ipotesi di nozze da sogno in un prossimo futuro è stato lo stesso Armando Incarnato, il quale ha posato come sposo perfetto con indosso un completo da matrimonio. Il cavaliere ha confessato di aver sempre desiderato le nozze. “Non l’ho mai fatto, ma l’ho sempre desiderato. Quel due cuori e una capanna, quella tavola apparecchiata per due e quegli sguardi che non hanno bisogno di parole. Ti sposerò perché…”

Armando Incarnato prove da “sposo”: sogno o realtà?

Possibile che il cavaliere campano abbia perso la testa a tal punto per una dama, da pensare a nozze da sogno in futuro? Per il momento è difficile fare ipotesi e nomi, tuttavia Armando Incarnato si è detto sempre più determinato a trovare la donna della sua vita a Uomini e Donne.

Motivo per cui i panni dello sposo non gli vanno affatto stretti. Il cavaliere campano ha un grande successo tra le dame di Uomini e Donne. Proprio nella puntata di ieri la nuova dama, Sara, con la quale Armando era uscito solo una volta, prima di chiudere la conoscenza, ha confessato di essere innamorata del cavaliere.

Progetti a sorpresa fuori Uomini e Donne?

Armando Incarnato ha gradito la sorpresa e la dichiarazione d’amore fatta dalla dama, tuttavia ha ribadito di non volerla illudere. Il suo cuore, al momento, va in altre direzioni. In particolare, verso Lucrezia Comanducci, con la quale, dopo l’uscita di scena di Gianluca De Matteis, Armando Incarnato ha campo libero.

Tuttavia, Tina Cipollari e Gianni Sperti sembrano essere convinti che, anche con Lucrezia, la conoscenza è destinata a durare poco e a spegnersi ben presto. Tina è convinta che Armando sia troppo attratto dalle telecamere di Uomini e Donne per rinunciarvi. Forse il cavaliere campano dovrà aspettare ancora qualche tempo e la dama giusta per realizzare il suo sogno di nozze da favola?