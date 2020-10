Attenzione a come si indossa la mascherina: ecco le conseguenze

A causa del Covid-19, la nostra quotidianità ha subito grandi cambiamenti. Basti pensare al fatto di dover portare le mascherine, ogni qualvolta che si entra in un luogo chiuso o ci si reca in posti affollati. Esse sono diventate essenziali come strumento per ridurre le probabilità di contagio. Tuttavia, c’è chi sostiene che possano provocare una serie di danni al nostro organismo.

Negli ultimi giorni si sta parlando moltissimo di questo fatto e si sono già creati degli schieramenti. Ad esempio, c’è chi pensa che si tratti di una fake news. Oppure chi concorda pienamente con questa teoria e che bisognerebbe prestare maggiore attenzione. Insomma, le mascherine come danno alla salute sta diventando un argomento sempre più acceso, in particolar modo sul web. Tipo su Facebook, social in cui regnano dibattiti di ogni genere: la gente non si limita a dei semplici commenti ma tende ad insultarsi reciprocamente. Il motivo risiede nel fatto che molti credono di saperne una in più rispetto ai virologi e ai dottori. In realtà, non hanno una minima esperienza nel settore, sollevando polveroni inutili.

Mascherine e ipercapnia

Negli ultimi giorni diverse persone stanno sostenendo che le mascherine siano dannose. Questo perché impedisce di respirare liberamente, anzi: ci porta ad inalare la nostra stessa aria. Di conseguenza ciò potrebbe portare all’ipercapnia. Con tale termine si fa riferimento ad una presenza eccessiva di anidride carbonica, causata da una scorretta ventilazione alveolare. Di conseguenza, si può andare incontro ad una serie di sintomi, quali:

Tachicardia

Difficoltà respiratoria

Stato confusionale

Attacchi d’ansia

Sudorazione eccessiva

Spasmi muscolari

Attacchi di panico

In rari casi, un aumento anomalo dell’anidride carbonica nel sangue può portare alla morte. Pertanto, associare le mascherine all’ipercapnia risulta essere un’accusa alquanto pesante e che è stata prontamente smentita da alcuni medici esperti nel settore.

Mascherine danni alla salute

Vista la sintomatologia annessa all’ipercapnia, ci viene da ipotizzare che le mascherine possano causare danni alla salute. Tuttavia, ci sono varie teorie discordanti. Infatti, c’è chi smentisce, che affermando la quantità di anidride carbonica trattenuta dalle mascherine, non porta gravi problemi. Una volta inalata, contribuisce in maniera minima sul nostro sistema respiratorio e c’è comunque un regolare cambio d’aria… non c’è nulla di cui preoccuparsi. In termini egoistici, è vero che portare la mascherina per tanto tempo possa farci respirare un’aria “cattiva”. Dall’altra parte però, bisogna tener conto della situazione che stiamo vivendo: non possiamo permetterci di tornare alla fase 1.

Mascherine danni alla pelle

Oltre ai possibili danni alla salute, le mascherine potrebbero incrementare i problemi alla pelle. Infatti, negli ultimi giorni si sta parlando molto dell’allarme “maskne”, vale a dire l’acne da mascherina. Questo perché a forza di indossarla, aumentano i rischi di impurità. Specialmente per chi soffre già di pelle grassa, le mascherina sembrerebbe dare il colpo di grazia. Pertanto, si consiglia di indossarle solo quando necessario ed allo stesso tempo riciclarle il meno possibile. A tutto questo, bisogna aggiungere una regolare skincare e una corretta alimentazione.

Mascherine quando portarle

E’ sbagliato abolirle del tutto: ciò comporterebbe un nuovo picco di contagi. D’altra parte però, bisogna tener conto del proprio stato di salute, cercando di respirare più ossigeno che anidride carbonica. La soluzione è alquanto semplice: basta indossare la mascherina solo quando è necessario. Qui entra in gioco il nostro buonsenso ma soprattutto l’intelligenza. Va indossata principalmente nei luoghi chiusi, ad esempio:

Supermercati

Uffici

Negozi

Scuole

Centri commerciali

Posti molto affollati

E’ ovvio che se doveste sospettare di essere infetti, allora la mascherina diventa obbligatoria, per evitare di contagiare chi vi circonda.

Oltre a saper riconoscere quando portare le mascherine, è fondamentale capire come indossarle. A tal proposito, sempre secondo il Ministero della Salute, le regole da seguire sono:

Prima di indossare la mascherina, lavati le mani con acqua e sapone o con una soluzione alcolica Dopodiché, copri la bocca e il naso con la mascherina assicurandoti che sia integra e che aderisca bene al volto. Inoltre, evita di toccare la mascherina mentre la indossi, se la tocchi, lavati le mani. Nel momento in cui diventa umida, sostituiscila con una nuova e non riutilizzarla. Infine, togli la mascherina prendendola dall’elastico e non toccare la parte anteriore della mascherina. Poi, gettala subito in un sacchetto chiuso e lavati le mani.