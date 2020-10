Il covid19 sta iniziando a mettere a dura prova la tenuta del sistema calcio. I casi di positività in aumento possono mettere in dubbio lo svolgimento del campionato, e si sta allargando il fronte che chiede l’allargamento delle liste da 25 per includere più giocatori convocabili anche in presenza di positivi nella squadra. Ne ha parlato ieri Faggiano, ds del Genoa che è il club maggiormente colpito dal Covid, lo ha ribadito oggi il presidente del Crotone Ursino in un’intervista a TuttoMercatoweb.

Covid19, anche il presidente del Crotone per l’allargamento delle liste: “Sarebbe utile”

Ursino si è espresso chiaramente: l’allargamento delle rose sarebbe utile, e consentirebbe al Crotone di ammortizzare anche le esclusioni di Mazzotta e Mustacchio dalla lista dei registrati. Una situazione, quella dell’obbligo all’esclusione, che accomuna molte società di Serie A in questo momento, forse influenzate in negativo anche dalla difficoltà di piazzare su un mercato bloccato i propri esuberi. Di seguito una sintesi dell’intervista concessa da Ursino a TuttoMercatoWeb.

“È stato un mercato difficile, veloce. È finito un campionato ed è cominciato subito quello nuovo. Noi abbiamo preso giocatori bravi e funzionali. La punta di diamante può essere uno che avevamo già, cioè Messias. L’allargamento delle liste sarebbe una cosa utile. Il COVID sta complicando le cose. Giocare ogni tre giorni non è facile, è giusto allargare le liste. Mazzotta e Mustacchio sono rimasti fuori per una scelta tecnica, condivisa. Mi dispiace. Ma se allargassero le liste il problema non si porrebbe. Non è stato il mercato che conosco da ventitré anni. Nel mercato che conoscevo io c’era grande entusiasmo. Ora la gente ha paura di stare accanto agli altri. Spero che le cose migliorino. La prima cosa è la salute delle persone. Speriamo nel vaccino…”.