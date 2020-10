Film Stasera in Tv – La camera azzurra – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film La camera azzurra. Produzione francese del 2014 per la regia di Mathieu Amalric con lo stesso Mathieu Amalric, Léa Drucker, Laurent Poitrenaux, Stéphanie Cléau, Mona Jaffart. Tratto dal romanzo omonimo del 1964, La camera azzurra di Georges Simenon, il film di Mathieu Amalric è innanzitutto un’analisi delle conseguenze della passione, del tradimento, e di come essa si possa ripercuotere non solo sui diretti interessati ma anche sulle persone a loro vicine.

La camera azzurra – Trama

Julien e Esther s’incontrano in una camera d’hotel tappezzata di azzurro, per amarsi appassionatamente e scambiare qualche parola dopo l’amplesso. Un dialogo senza impegno, o almeno così crede Julien. Di fronte alle domande del commissario di polizia, però, non ne è più sicuro. Arrestato per l’omicidio del marito di Esther, che forse non ha mai commesso, Julien scopre che ricordare può essere un’azione complessa, che le immagini affiorano prepotenti, si accavallano, si ripetono e possono farsi rapidamente materia di ossessione.

La camera azzurra – Trailer Video

La camera azzurra – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: La Chambre bleue

Genere: Drammatico

Durata: 1h 15m

Anno: 2014

Paese: Francia

Regia: Mathieu Amalric

Cast: Mathieu Amalric, Léa Drucker, Laurent Poitrenaux, Stéphanie Cléau, Mona Jaffart

La camera azzurra – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera in prima visione tv su Cielo (canale 26 del digitale terrestre), alle ore 21.15 di oggi venerdì 9 settembre. La programmazione di Cielo lo prevede al termine degli episodi quotidiani di Affari di famiglia.