Film Stasera in Tv – Sulla mia pelle – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Sulla mia pelle. Produzione italiana del 2018 per la regia di Alessio Cremonini con Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Max Tortora nei ruoli principali.

La RAI manda in onda a due anni di distanza dall’uscita il film sulla tragedia di Stefano Cucchi, ragazzo romano ucciso in carcere con responsabilità da parte dei carabinieri accertate solo dopo 10 anni di dure battaglie legali portate avanti principalmente dalla sorella Ilaria. Il film è l’emozionante racconto degli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi e della settimana che ha cambiato per sempre la vita della sua famiglia.

Sulla mia pelle – Trama

Il 22 Ottobre 2009, Stefano Cucchi, arrestato per spaccio, muore in custodia delle forze dell’ordine. Il sospetto che l’uomo sia stato assassinato prende presto il sopravvento: per la famiglia inizia un doloroso percorso alla scoperta della verità.

Sulla mia pelle – Trailer Video



Sulla mia pelle – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Sulla mia pelle

Genere: Drammatico

Durata: 1h 40m

Anno: 2018

Paese: Italia

Regia: Alessio Cremonini

Cast: Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Max Tortora

Sulla mia pelle – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso stasera su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), alle ore 21.10 di oggi venerdì 9 settembre. La programmazione di Rai Movie lo prevede al termine dell’altro film Dio li fa poi li accoppia.