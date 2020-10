Finita la storia tra Cecilia Zagarrigo e Carlo

La storia d’amore tra Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli è giunta al capolinea. A dichiararlo sono stati proprio i due diretti interessati che, tramite le loro storie Instagram hanno raccontato e aggiornato i fan di quello che realmente sta succedendo al loro rapporto. Entrambi non si aspettavano di arrivare alla conclusione della loro relazione visti i lunghi mesi all’interno di Uomini e Donne ma soprattutto quelli trascorsi lontano dalle telecamere.

Durante la serata di ieri sia Cecilia Zagarrigo che Carlo Pietropoli intervengono nelle loro storie Instagram e confermando così la rottura definitiva della loro relazione. Quali sono state le loro parole?

Cecilia Zagarrigo racconta la fine della storia

Tra la ex corteggiatrice e Carlo Pietropoli sembra arrivata la fine della sua storia d’amore e a confermarlo è stata proprio lei durante la giornata di ieri. Durante l’estate la coppia sembrava sparita molto contenta di come stavano andando le cose tra di loro ma, dopo un breve periodo entrambi hanno smesso di mostrarsi ai fan insieme. Questo, ha fin da subito insospettito i follower che hanno intravisto una crisi che mai si pensava portasse alle fine della loro relazione.

Durante la serata di ieri, è stata la stessa Cecilia Zagarrigo a raccontare le cose come stanno realmente. La ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è mostrata con il magone ma soprattutto dispiaciuta, sentendosi in dovere quello che stava succedendo. Cecilia ha così affermato di non poter amare di più ma soprattutto di non poter amare per due. Secondo il punto di vista della ex corteggiatrice infatti, Carlo non riuscirebbe a darle tutto quello di cui avrebbe bisogno all’interno di una relazione e proprio per questo, di comune accordo hanno deciso di chiudere definitivamente la loro storia d’amore. Una scelta forte ma che entrambi hanno preso per il loro bene.

Carlo Pietropoli distrutto dal dolore

Anche Carlo è apparso nelle sue storie Instagram dando le stesse motivazioni di Cecilia e spiegando di non riuscire a darle tutto l’amore che lei merita. L’ex tronista infatti ha confessato di essere molto dispiaciuto per come sono finite le cose con Cecilia tanto da prendersi le responsabilità di averla fatta star male per un lungo tempo. La coppia si è così definitivamente divisa ma sembra essere rimasta in buonissimi rapporti.