Giulio Raselli lancia un vero e proprio appello disperato dopo la fine della sua storia d’amore con Giulia D’Urso. La coppia infatti, uscita da Uomini e Donne insieme ma soprattutto felici, hanno incontrato una grandissima crisi negli ultimi tempi che, ha spinto entrambi ha intraprendere due strade completamente diverse l’uno dall’altra.

L’ex tronista del talk show però, nonostante sia stato il primo a spiegare realmente come stessero le cose con la sua ormai ex fidanzata, si mostra molto sofferente ma soprattutto demoralizzato da come, i social stanno strumentalizzando la loro crisi. Proprio per questo, durante la giornata di ieri si è mostrato triste e ha deciso di condividere un appello disperato che sembra riferito nei confronti di Giulia D’Urso. Quali sono state le sue affermazioni. Quali sono le sue parole?

Giulio Raselli appello disperato

L’ex tronista di Uomini e Donne sembra molto sofferente per la fine della sua storia d’amore con Giulia D’Urso tanto da aver deciso di staccare la spina dai social in questi ultimi giorni. Le tantissime critiche e attacchi nei suoi confronti infatti, sembrano accusare Giulio di aver sbagliato nei confronti della ex corteggiatrice dando così la colpa a lui per la fine del suo rapporto d’amore.

Proprio per questo, Giulio Raselli ha deciso di staccare un po’ dai social, tornando durante la giornata di ieri con un appello disperato che sembra proprio essere destinato alla sua ex fidanzata. Le sue parole inaspettate, infatti, hanno lasciato molto sorpresi i fan che, non si aspettavano affatto un comportamento del genere nei confronti di Giulia. Quali sono state le sue parole importanti?

L’ex tronista: “Per fare l’amore con un uomo…”

Giulio Raselli spiega quello che sta provando grazie a delle parole su Instagram, affermando: “Vedi? Non è così facile come credi, anche per fare l’amore con un uomo devi essere una romantica incallita, una chef, un’esperta di moda. Un’infermiera e una babysitter nel caso si innamorasse, perché sono così, come bambini quando si sentono amati, diventi il suo mondo. […] Anche gli uomini hanno bisogno che tu li inviti a un caffè o a vere un bicchiere di vino, gli piace anche passeggiare e sentirsi protetti”.

L’ex tronista termina la sua “lettera” affermando: “Per fare l’amore con un uomo, devi anche togliergli le paure, spogliargli l’anima, conoscere le sue paure e aiutarlo a realizzare i suoi sogni…”