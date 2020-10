Eriksen attacca l’Inter – Non è stata una sessione di mercato semplice per Christian Eriksen. Il centrocampista ex Tottenham ha deciso di rimanere in nerazzurro nonostante le tante richieste arrivategli, anche dall’Italia, ma per lui lo spazio tra i titolari è veramente esiguo. Conte non lo vede nel suo 3-4-1-2 e per il danese si prospettano mesi difficili.

Con la maglia della nazionale le cose vanno bene per il trequartista, in gol nell’amichevole di mercoledì contro le Far Oer, ma in campionato – nonostante la prima gara da titolare – nelle ultime due partite ha collezionato solamente 9 minuti.

Una situazione che Eriksen spera possa cambiare al più presto, come lo stesso calciatore ha spiegato ai microfoni del settimanale danese Tipsbladet: “Sicuramente spero di non sedermi in panchina per tutto l’autunno, non è mia intenzione farlo e spero non lo sia neanche da parte del club e dell’allenatore. Ci saranno tante partite da giocare, la Champions League comincerà appena rientreremo dalle nazionali, e sono sicuro che avrò un buon minutaggio. Dipende molto dalle persone all’esterno, ma io mi aspetto questo”.

Eriksen ha poi fatto un bilancio dei suoi mesi in nerazzurro: “Mi trovo in una situazione nella quale non mi sono mai trovato prima. Sono partito alla grande, ma poi lo stop per il coronavirus ha provocato un po’ di alti e bassi. La gente si aspetta che io possa essere decisivo in ogni partita, non è stato così e per questo adesso vengo visto in modo diverso”.