Italia Under 21, rinviato ufficialmente il match contro l’Islanda: nuovi positivi al Covid-19

La partita tra gli azzurrini dell’Under 21 e i pari età dell’Islanda valida per gli Europei Under 21, originariamente in programma oggi 9 ottobre alle ore 17.30 non si disputerà a causa delle ultime positività al Covid-19 riscontrate in queste ultime ore.

Ritorno “a casa”

Oltre a Bastoni e Carnesecchi infatti, sono riscontrati positivi anche il difensore del Milan Gabbia (che salterà il derby) e il portiere Plizzari, attualmente alla Reggina in prestito sempre dai rossoneri, oltre che a un membro dello staff azzurro.

La Federazione italiana, in accordo con quella islandese ha deciso quindi per il rinvio della sfida: gli azzurrini ritorneranno quindi in Italia, con due voli separati.