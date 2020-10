Jessica Antonini travolta dalla passione carica sul suo profilo Instagram uno scatto molto importante che lascia pensare a quanto l’ex tronista sia coinvolta da Davide. La loro conoscenza iniziata poco meno di due mesi fa all’interno di Uomini e Donne è arrivata a una svolta decisiva quando, dopo alcune esterne la stessa Jessica ha confessato di provare un grande sentimento per il corteggiatore.

All’interno dello studio di Uomini e Donne infatti, Maria De Filippi ha chiesto a Jessica di esternare in maniera palese quello che era il suo trasporto nei confronti di Daniele. La spinta della conduttrice ha così dato la forza alla ex tronista di rischiare il tutto per tutto chiedendo così al suo corteggiatore di viversi fuori la loro conoscenza appena nata. Durante la giornata di ieri però, Jessica Antonini ha caricato una foto che mostra la grandissima passione che c’è tra lei e Davide che, non si tira indietro a dei baci sul collo. Di cosa stiamo parlando?

Jessica Antonini e i baci sul collo

Non ha mai fatto mistero di essere una persona che non cede facilmente al contatto fisico ma fin dall’inizio con Davide sembra essere scattata la scintilla. Tra di loro infatti, c’è stato fin da subito una grandissima sintonia e alchimia sfociata in grandissimi abbracci e momenti di tenerezza. Ora che la neo coppia può viversi lontano dalle telecamere ma soprattutto ogni giorno insieme, le cose sembrano essere completamente diverse.

Jessica Antonini infatti, ormai da diversi giorni ha mostrato ai suoi fan su Instagram quello che realmente succede ogni giorno e di quanto insieme, si trovino molto bene. Durante serata di ieri però, Jessica si è lasciata andare a una foto molto provocante insieme al suo nuovo compagno Davide. La coppia ha così caricato sul profilo Instagram una foto mostrandosi sempre più uniti e desiderosi di stare insieme, lasciando molto stupidi i fan che, non credevano fino alla fine alla loro relazione

Nuova coppia fuori da Uomini e Donne

La foto in questione mostra Jessica Antonini insieme a Davide Lorusso mentre le bacia il collo in un momento “intimo”. La ex tronista di Uomini e Donne ha così affermato: “Ho un brivido tutte le volte che il tuo cuore batte col mio poi nasce il sole”

Così la nuova coppia fuori dal programma si mostra sempre più unita ma soprattutto vogliosa di scoprirsi piano piano sempre più nel profondo. La foto però, sembra aver lasciato molto stupiti i fan che non si aspettavano tale complicità dopo pochissimi giorni dalla loro uscita da Uomini e Donne.