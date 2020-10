La Lazio farà fare le visite mediche a Wesley Hoedt soltanto nella giornata di domani. Si è appreso oggi che il difensore olandese tornato a vestire biancoceleste quest’estate ha l’appuntamento fissato in Clinica Padeia domani, quattro giorni dopo il termine del calciomercato, per le visite mediche di rito che in genere precedono l’acquisto.

Lazio, Hoedt farà le visite mediche solo domani: caso unico nel panorama calcistico

Evidentemente la Lazio avrà avuto garanzie di altro tipo rispetto alle visite nella clinica di fiducia per l’acquisto di Hoedt. Fatto sta che resta un caso unico almeno per quest’anno nel panorama calcistico quello di un giocatore che svolge le visite mediche dopo la firma del suo nuovo contratto e ben cinque giorni dopo il termine del calciomercato. Qualche perplessità tra i tifosi biancocelesti inizia a serpeggiare, anche perché Hoedt non è esattamente il rinforzo di qualità nel reparto arretrato che la tifoseria si aspettava.

Come riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il giocatore solo ieri si è allenato per la prima volta, e a parte rispetto al gruppo facendo corsa blanda e mini circuiti con il pallone. Il difensore olandese è nettamente in ritardo con la preparazione e avendo saltato tutta la preparazione estiva con il Southampton, riparte praticamente da zero. Ha poco più di una settimana a disposizione per provare ad essere convocato per la partita di sabato prossimo alle ore 18 contro la Sampdoria. Inzaghi spera di averlo al più presto perché ha Radu e Luiz Felipe infortunati e Bastos escluso dalla lista dei 25.