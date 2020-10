Le Ragazze – Anticipazioni 9 ottobre – Le ospiti

Le Ragazze ritorna nella prima serata di Rai 3 di oggi, 9 ottobre 2020, con un nuovo appuntamento. Questa sera l’apertura è affidata a Susanna Egri, coreografa e ballerina e figlia di Ernst Erbstein, il celebre allenatore del Grande Torino. Una vera e propria pioniera della tv italiana.

Le anticipazioni de Le Ragazze ci confermano un approfondimento sulle donne che negli anni Sessanta avevano 20 anni: Rita Dalla Chiesa e Niella Penso. Due donne che hanno vissuto da vicino una tragedia importante, anche se in modo diverso.

Le Ragazze – Anticipazioni 9 ottobre 2020

Susanna Egri è una pioniera della danza: è stata una delle prime ad approdare in tv con il ballo. La prima ad esibirsi nel ’54 in occasione della prima trasmissione Rai. I racconti di questa sera ci parlano anche di Rita Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e nota conduttrice. Per 15 anni è stata compagna dello scomparso Fabrizio Frizzi: i due si sono conosciuti a Pane e Marmellata, un programma dell’emittente pubblica. Niella Penso è invece un’esule dell’Istria: al fianco della madre e a soli 4 anni ha lasciato Fiume per trasferirsi ad Ascoli Piceno, dove è cresciuta in un campo profughi.

Le anticipazioni de Le Ragazze ci parlano anche degli anni Novanta grazie alla presenza di Valeria Parrella. La scrittrice ha vinto di recente il terzo posto allo Strega. In questa occasione racconterà dell’infanzia vissuta a Nocera Inferiore in una cooperativa edilizia, un terreno fertile in cui crescere e scoprire l’amore per la scrittura. Ci sarà anche Francesca Di Marco, insegnante di Firenze che ha partecipato al G8 di diciannove anni fa. In chiusura parlerà Veronica D’ascenzo, sopravvissuta a soli sette anni al crollo della scuola di San Giuliano di Puglia, dove è rimasta fra le macerie per ben otto ore.