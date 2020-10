Mangiare riso scaldato può essere dannoso? Se stai leggendo queste righe, molto probabilmente te lo sei chiesto almeno una volta. Nelle prossime righe, puoi trovare la risposta.

Riso riscaldato: le conseguenze sulla salute

Prima di capire quali possono essere le conseguenze sulla salute derivanti dal mangiare riso scaldato, vediamo un attimo perché, in generale, questo alimento versatilissimo in cucina fa bene alla salute. Il riso, consumato dall’uomo da tempo immemore, è caratterizzato da un indice glicemico non elevato e, in ogni caso, inferiore rispetto a quello della pasta.

Leggi anche ---> Mangiare riso scaldato può essere dannoso: ecco perché

Estremamente digeribile, il riso può rivelarsi un ottimo elisir detox per il nostro organismo. Questo vale soprattutto se si parla di riso integrale, ricco di fibre e, di riflesso, molto utile quando si tratta di migliorare l’efficienza dell’intestino.

Ricco di potassio, minerale fondamentale per la regolarità pressoria e di riflesso per la salute del cuore, il riso è povero di sodio, il che lo rende un alleato prezioso quando si tratta di combattere la ritenzione idrica.

Da non dimenticare è anche il suo essere privo di glutine, peculiarità che lo rende adatto all’alimentazione dei celiaci e di chi risulta intollerante al sopra citato complesso proteico. Dopo questa doverosa premessa, non resta che vedere cosa succede al corpo se si mangia riso scaldato.

La prima cosa da dire è che si tratta di un’abitudine rischiosa per la salute, che è meglio evitare. Questo vale soprattutto se, prima del riscaldamento, il riso è stato conservato fuori frigo. In questi frangenti, soprattutto se la permanenza a temperatura ambiente dura più di un’ora, l’alimento è esposto al rischio di proliferazione delle spore del Bacillus cereus. Queste ultime agiscono rilasciando tossine le quali, a loro volta, attaccano l’apparato digerente.

Le conseguenze sono facili da immaginare. Tra le principali rientra l’insorgenza di vere e proprie intossicazioni alimentari. Nei casi in cui questa circostanza si verifica, già dopo qualche ora dall’ingestione dell’alimento, infatti, ci si rende conto della situazione in quanto insorgono sintomi come il vomito e la diarrea.

Per fortuna si può evitare di avere a che fare con questa fastidiosa eventualità. La prima cosa da fare per riuscirci consiste nel porre attenzione alle dosi di riso che si cucinano – alleata preziosa è la bilancia pesa alimenti – in modo da evitare di lasciare avanzi. Nei casi in cui dovesse rimanere un po’ di riso dopo la preparazione e la definizione delle porzioni, è opportuno metterlo in frigorifero il primo possibile.