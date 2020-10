Oroscopo di oggi venerdì 9 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

By

Ecco l’oroscopo di oggi venerdì 9 ottobre 2020. Siamo arrivati alla fine di questa settimana lavorativa. Quali ultime sorprese riserveranno le stelle ai segni dello zodiaco? L’Ariete sarà un po’ agitato, alti e bassi per l’Acquario. Giornata decisamente promettente per il Cancro e la Vergine. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di oggi dedicato a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo di oggi venerdì 9 ottobre 2020: segni di fuoco

Ariete: secondo l’oroscopo di venerdì sarai un po’ agitato. Dovrai avere molta prudenza, altrimenti ti ritroverai a discutere in famiglia. Leone: è tempo di troncare tutte le cose, le situazioni e i rapporti che non funzionano più nella tua vita. Sagittario: dovresti chiarire tutte le questioni rimaste in sospeso, di confrontarsi a cuore aperto.

Oroscopo di oggi venerdì 9 ottobre 2020: segni di terra

Toro: sarai molto più forte, fiducioso e desideroso di riportare in auge l’amore. Vergine: sarà una giornata molto proficua. Le stelle favoriranno soprattutto i nuovi progetti, le sperimentazioni. Capricorno: anche se accuserai un piccolo calo fisico, forse un disturbo ale articolazioni, si prospetta una giornata piuttosto fruttuosa, soprattutto sul lavoro. Favoriti i nuovi progetti.

Oroscopo di oggi venerdì 9 ottobre 2020: segni di aria

Gemelli: secondo l’oroscopo di venerdì dovrai usare estrema cautela, perché potresti imbatterti in qualche tensione con il partner. Sii prudente! Bilancia: si prospetta una giornata molto impegnativa. Potresti ritrovarti nel bel mezzo di una discussione famigliare. Acquario: avrai alcuni alti e bassi. Per questo motivo ti converrà aspettare, prima di prendere una decisione importante.

Oroscopo di oggi venerdì 9 ottobre 2020: segni di acqua

Cancro: a partire da questa giornata comincerà il tuo recupero che avrà il suo apice a gennaio 2021. Tieni duro! Scorpione: Avrai una bella carica di energia che dovresti indirizzare per recuperare in amore. Pesci: sarà una giornata positiva. Potrai vivere delle belle emozioni o chiarire alcune questioni rimaste in sospeso.