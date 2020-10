Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 10 ottobre 2020 – Previsioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 10 ottobre 2020. Siamo alle porte di un nuovo fine settimana. Partirà con il piede giusto? L’Ariete sarà un po’ concitato, il Toro avrà una bella forza. Giornata strana per i Gemelli, mentre il Cancro accoglierà la Luna nel segno. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai primi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 10 ottobre 2020: Ariete

Come preannuncia l’oroscopo di Paolo Fox domani avrai Marte nel segno che ti renderà un po’ concitato e la Luna in opposizione che ti leverà energia. Se lavorerai nel weekend potresti sentirti particolarmente agitato. Devi tenere duro, manca poco alla tua liberazione. Nel frattempo cerca di fare attenzione alle provocazioni e concentrati sulla sfera dei sentimenti.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 10 ottobre 2020: Toro

Domani avrai una bella forza. Le stelle saranno così favorevoli che qualcuno potrebbe perfino vivere nuove emozioni, innamorarsi. Soltanto chi è troppo chiuso in se stesso non godrà dei benefici di questo cielo. Durante il fine settimana potrai prenderti una bella soddisfazione. Aspettati una chiamata importante entro la fine del mese.

Oroscopo domani sabato 10 ottobre 2020: Gemelli

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox si prospetta una giornata un po’ strana. Potresti ritrovarti a discutere di soldi, forse qualcosa non andrà: fai in modo che non sia tu ad arrabbiarti! Se qualche famigliare provocherà, sforzati di mantenere la calma. Sarai di cattivo umore o qualcuno ti indispettirà.

Oroscopo domani sabato 10 ottobre 2020: Cancro

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani la Luna raggiungerà il tuo segno e ti riempirà di forza. Se sarai pronto per condividere dei momenti speciali, nelle prossime ore potrai farlo. Meglio ancora se con una Vergine o un Toro. Sarà il momento più adatto per fermarti a riflettere su cosa desideri in futuro e lasciarti alle spalle un aprile da dimenticare.