Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 10 ottobre 2020 – Previsioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 10 ottobre 2020. Siamo arrivati a sabato. Quali sorprese riserveranno le stelle a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione? Giornata di recupero per il Leone e lo Scorpione. Weekend all’insegna dell’amore per la Vergine, mentre la Bilancia potrà cominciare a muoversi sul lavoro. Se vuoi entrare nel dettaglio, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato ai 4 segni centrali dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 10 ottobre 2020: Leone

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica saranno due giornate in cui potrai recuperare dal punto di vista emotivo. Se arriveranno nuove opportunità, potrai coglierle al volo, ma sappi che saranno part-time. Qualcuno potrebbe arrivare a voler cambiare lavoro dopo molti anni. Sii prudente con le spese e gli ex amori, ormai finiti! Non tornare sui tuoi passi.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 10 ottobre 2020: Vergine

Domani e domenica saranno due giorni importanti per l’amore. Qualcuno si innamorerà, qualcun altro riscoprirà un sentimento. Tutte le decisioni che prenderai ora avranno effetti importanti, tutto quello che desideri si potrà realizzare. C’è chi avrà già cominciato un progetto!

Oroscopo domani sabato 10 ottobre 2020: Bilancia

Come ti incoraggia a fare l’oroscopo di Paolo Fox domani dovresti cominciare a fare proposte, ad avanzare richieste sul lavoro. Anche se al momento non si muoverà nulla, dal 2021 molte cose cambieranno. L’importante è iniziare a seminare. Chi ha un progetto, un lavoro, uno studio dovrà aspettare il 20 dicembre per vedere sbloccarsi le situazioni. Entro marzo arriveranno novità importanti. A Natale c’è perfino chi uscirà uscirà da un momento molto complicato.

Oroscopo domani sabato 10 ottobre 2020: Scorpione

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox domani la Luna in aspetto favorevole ti regalerà una bella emotività. In amore converrà rimanere prudenti, non essere precipitoso nelle tue decisioni. Se nei mesi passati hai commesso qualche scivolone, d’ora in poi dovrai fare molta attenzione a non ripeterlo. Si prospettano 48 ore utili per rimediare a uno screzio che si è creato in amore o in famiglia.