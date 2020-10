Oroscopo Paolo Fox – domani sabato 10 ottobre 2020 – Previsioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per domani sabato 10 ottobre 2020. Un nuovo fine settimana sta per cominciare. Quali segni, fra il Sagittario, il Capricorno, l’Acquario e i Pesci, saranno baciati dalla fortuna? Il Sagittario dovrebbe staccare la spina, il Capricorno potrà vivere un weekend ricco di emozioni. L’Acquario dovrà avere molta prudenza, mentre i Pesci avranno più forza. Se vuoi approfondire, leggi l’oroscopo di Paolo Fox per domani, dedicato agli ultimi 4 segni dello zodiaco.

Oroscopo Paolo Fox domani sabato 10 ottobre 2020: Sagittario

Come ti consiglia di fare l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica ti converrà riposare, non organizzare grandi cose, ma startene un po’ tranquillo, magari riflettere sul lavoro. Forse salterà un impegno oppure sarai proprio tu a volerti allontanare da qualche seccatore. Si prospetta un weekend un po’ complicato dal punto di vista sentimentale. Perfino chi sta vivendo un bel rapporto di coppia nelle prossime giornate potrebbe sentirsi un po’ annoiato.

Previsioni Paolo Fox domani sabato 10 ottobre 2020: Capricorno

Domani Venere sarà in ottimo aspetto: ti aspetta una giornata illuminante per l’amore. Se avrai la persona giusta al tuo fianco, con stelle come queste si prospetta un weekend letteralmente magico. I single potrebbero uscire allo scoperto. Non si dovrà permettere alle ferite passate, al pessimismo di guastare questo fine settimana.

Oroscopo domani sabato 10 ottobre 2020: Acquario

Come ti raccomanda di fare l’oroscopo di Paolo Fox domani e domenica dovrai fare molta attenzione. Sono giorni che ti senti nervoso e affaticato. Hai dovuto affrontare dei ritardi, spese inaspettate, sforzi fisici. Se nelle prossime ore avvertirai nell’aria della tensione in amore o tra persone vicine, sii prudente, non fare azzardi!

Oroscopo domani sabato 10 ottobre 2020: Pesci

Secondo le previsioni astrali di Paolo Fox domani e domenica avrai una bella forza e potrai recuperare un tuo equilibrio interiore. Di certo ti sentirai più positivo rispetto ai giorni scorsi! Ricordati, però, che Venere è in opposizione e potrebbe stuzzicarti per farti riavvicinarti a qualcuno del passato, a chi non merita la tua attenzione. Nei prossimi giorni vorrai mettere in discussione l’amore e le amicizie.