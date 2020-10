Quarto Grado – Anticipazioni 9 ottobre – I casi

Quarto Grado ritorna nella prima serata di oggi, 9 ottobre 2020, con una nuova puntata. Il programma di Gianluigi Nuzzi analizzerà come sempre da vicino gli ultimi casi di cronaca italiana. In particolare si parlerà dellamorte di Daniele De Santis e Eleonora Manta, i due giovani cucisi alcune settimane fa con 60 coltellate.

Il reo confesso è Antonio De Marco, ma ci sono ancora tanti misteri da risolvere. Una “caccia al tesoro” che, ci dicono le anticipazioni di Quarto Grado, il 21enne ha scritto su un bigliettino.

Quarto Grado – Anticipazioni 9 ottobre 2020

Già al centro della scorsa puntata, anche in questo nuovo appuntamento si parlerà di Eleonora e Daniele. I due ragazzi sono stati uccisi dall’ex coinquilino, che non ha ancora chiarito del tutto il movente del delitto. Interrogato dalle autorità, il ragazzo non ha saputo spiegare perchè abbia scritto in un bigliettino “caccia al tesoro”. Un dettaglio che potrebbe indicare ancora una volta il piano omicida crudele ed efferato che ha messo in atto lo scorso 21 settembre.

Le anticipazioni di Quarto Grado svelano che si parlerà anche della morte del piccolo Evan, il bambino di soli 21 mesi morto a Modica lo scorso 17 agosto. Sul corpo del piccolo sono state rilevate gravi lesioni e proprio per questo la madre Letizia Spatola e il compagno Salvatore Blanco sono stati messi sotto accusa. La donna per ora si trova nel carcere di Messina, mentre il partner in quello di Cavadonna. Entrambi si dichiarano innocenti, ma il padre di Evan è convinto che ci fossero già dei segnali preoccupanti: “Mio figlio è stato lasciato morire: nonostante tutti gli allarmi, nessuno ha impedito la sua morte”.