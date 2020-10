Ricetta petto d’anatra all’aceto balsamico: ingredienti, preparazione e consigli

La ricetta che vi proponiamo oggi è un secondo piatto gustoso e originale, una pietanza gourmet, il petto d’anatra all’aceto balsamico. Perfetto da servire in ogni occasione ai vostri amici amanti delle carni saporite ma delicate e ideale sia per una cena speciale che per portare in tavola una pietanza semplice ma d’effetto. Le carni pregiate dell’anatra sono classificate tra le carni nere e si distinguono per la loro morbidezza ed il colore rosato che assumono una volta cotte.

Petto d’anatra all’aceto balsamico – Ingredienti

Petto d’anatra (2 pezzi) 1 kg

Cipolle dorate 130 g

Aglio 2 spicchi

Rosmarino 3 rametti

Timo 4 rametti

Aceto balsamico 50 g

Miele 20 g

Acqua o brodo di verdure 150 g

Insalata misticanza 50 g

Petto d’anatra all’aceto balsamico – Preparazione

Per preparare il petto d’anatra all’aceto balsamico innanzitutto occorre privare il petto delle piume, sarà sufficiente estrarle con una pinzetta. A questo punto eliminate il grasso in eccesso aiutandovi con un coltello e procedete a fare dei tagli prima in senso obliquo e poi in senso verticale. Ripetete la stessa operazione anche per l’altro petto, quindi salate e pepate da entrambi i lati.

Ponete sul fuoco un tegame e lasciatelo scaldare, quando sarà ben caldo adagiatevi i petti di anatra, dal lato della pelle. Passati 3-4 minuti girateli e lasciateli rosolare anche dall’altro lato. A questo punto unite la cipolla mondata tagliata a spicchi e l’aglio in camicia.

Aggiungete timo, rosmarino e sfumate con l’aceto balsamico. Lasciate evaporare leggermente e unite anche l’acqua.

Cuocete il petto d’anatra per una decina di minuti quindi trasferitelo su un tagliere tenendo da parte il fondo di cottura, che andrete a versare in un colino. Filtrate il liquido schiacciando il composto con un cucchiaio direttamente nello stesso tegame dove avrete cotto il petto d’anatra.

Unite anche il miele e cuocete per 3-4 minuti in modo da ottenere una salsa. Nel frattempo affettate il petto d’anatra e adagiate le fettine su un letto di misticanza. Ultimate il piatto con la salsina appena preparata e servite la vostra il vostro petto d’anatra al balsamico.

Petto d’anatra all’aceto balsamico – Consigli utili

Consigliamo di servire il petto d’anatra al balsamico appena preparato. Aromatizzate la salsa all’aceto balsamico, secondo il vostro gusto. Aggiungete le spezie e le erbe aromatiche che più amate.