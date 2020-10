Sammy Hassan rifiuta il trono | Passo indietro dopo Uomini e Donne

Sammy Hassan deve essere rimasto decisamente segnato dalla turbolenta storia d’amore con Giovanna Abate, nata a Uomini e Donne. Sarà per questo che Sammy Hassan, rispondendo a una domanda fatta dai follower, rifiuta senza mezzi termini il trono over, come possibilità di trovare un nuovo amore.

In effetti, il vocalist avrebbe tutte le carte in regola, nonché l’età giusta, per sedere nel parterre maschile del trono over di Uomini e Donne. Ciò, nonostante, ormai, questa distinzione non sia più così netta, visto che tutto è confluito in un’unica puntata, in questa nuova edizione di Uomini e Donne.

Sammy Hassan rifiuta il trono over: “Ho già dato…”

Tuttavia, sembra proprio che, la sola idea di tornare a Uomini e Donne non sia affatto gradita all’ex corteggiatore. Infatti, un follower ha chiesto a Sammy se sarebbe propenso ad andare al trono over per concedersi una nuova opportunità in amore. Ma Sammy Hassan rifiuta il trono over come possibilità di riscatto in amore e è lapidario.

La risposta dell’ex corteggiatore è davvero molto decisa. “No grazie, ho già dato!”. Segno che, evidentemente, Sammy Hassan considera Uomini e Donne un capitolo veramente chiuso della sua vita. In effetti, a prescindere dalla delusione legata a come si è conclusa la storia con Giovanna Abate, Sammy Hassan ha un lungo percorso alle spalle legato a Uomini e Donne e non solo.

Ex corteggiatore deciso fuori Uomini e Donne

L’ex corteggiatore era già stato nello studio di Uomini e Donne, diversi anni prima, sempre in veste di corteggiatore al trono classico. Successivamente era approdato a Temptation Island, dove si era fatto notare parecchio. E, alla fine, durante la scorsa stagione, è riuscito a conquistare il cuore di Giovanna Abate, la quale, tuttavia, non gli ha fatto perdere del tutto la testa.

Come ormai è noto, infatti, a prendere la decisione di chiudere la conoscenza con Giovanna Abate, a pochi giorni dalla scelta, è stato proprio Sammy Hassan. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha svelato di non essersi trovato bene con la tronista, una volta lontani dalle telecamere. Tutte le incompatibilità che li avevano perseguitati durante il percorso a Uomini e Donne hanno reso impossibile una loro storia d’amore fuori dal programma. Ma cosa riserverà il futuro a Sammy Hassan, ora che Uomini e Donne è un capitolo decisamente chiuso della sua vita?