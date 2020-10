Scorpione, con quali segni è maggiormente compatibile?

Lo Scorpione è sicuramente uno dei segni più complessi da decifrare, a causa del fare misterioso e decisamente poco “aperto” verso le nuove amicizie, almeno all’inizio. Allo stesso tempo per gli altri segni proprio questa attitudine risulta molto attraente anche se spesso difficile da conquistare: solo in determinate condizioni infatti uno Scorpione contraccambia i sentimenti in maniera diretta, e lo fa solo ad una ristretta cerchia di persone.

Quali sono in definitiva i segni che gli sono maggiormente affini?

Pesci

Un’ottima simbiosi, quella tra Pesci e Scorpione: l’animo decisamente volubile dei primi si sposa bene con il fare da “organizzatore” dei secondi, che si sentono particolarmente a proprio agio ad avere accanto una personalità che li fa sentire bene. Di contro il partner vede aumentare la propria fiducia in se stesso.

Capricorno

Eccellente intesa anche con il Capricorno: sono entrambi profili forti ma non autoritari che tuttavia possono trovare ampio consenso verso il partner, che tendono ad accontentare con un certo stimolo e desiderio: dall’esterno sembrano una coppia distaccata ma in realtà c’è grande complicità tra questo tipo di simbiosi.

Vergine

Profili diversi ma fondamentalmente riflessivi e pacati allo stesso modo: le differenze stanno nel modo di approcciare la relazione, più appassionata per lo Scorpione, meno “sbandierata” per la Vergine, che notoriamente ha qualche riserva sopratutto relativa alla propria intimità.

Ariete

Non semplice all’inizio, ma una lunga e durevole relazione tra Scorpione e Ariete è possibile e sicuramente appagante: entrambi i segni tendono a mettere le cose in chiaro fin da subito, e per questo motivo all’inizio può esserci più di qualche attrito. Il segreto sta proprio sul “lasciar correre” alcuni piccoli difetti per poi proseguire in un rapporto appagante.