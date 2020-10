Abbiamo conosciuto la bellissima Sophie grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, ma a soli 18 anni ha dimostrato di essere davvero una ragazza decisa, che sa cosa vuole dal futuro pronta a inseguire tutti i suoi sogni.

Per ora il suo percorso all’interno del programma sta procedendo senza troppi ostacoli, con calma sta cercando di farsi conoscere con il suo tempo, visto che ha ammesso anche lei di essere molto chiusa e riservata. Intervistata dal settimanale Nuovo Tv ha svelato alcuni particolari della sua vita e fatto chiarezza riguardo polemiche nate intorno a lei.

Sophie Codegoni ha le idee chiare per il futuro

La giovane tronista sta affrontando nella maniera più limpida questa avventura da Maria De Filippi, la quale da subito ha visto il lei una bellezza disarmante ma nessun accenno di vanità o superbia. È anche molto amata dall’opinionista Tina Cipollari, cosa che accade davvero raramente e infatti, nell’ammetterlo ha stupito un po’ tutti rendendo davvero felice Sophie che ricambia la simpatia.

Nelle sue dichiarazioni descrive un po’ il suo modo di essere e ciò che cerca all’interno di Uomini e Donne, visto anche la sua età: ”Sono una ragazza tutta da scoprire. Ho un caratteraccio, sono testarda e anche molto selettiva, ma se un ragazzo sa come prendermi ho molto da dare. […] Il mio sogno, sin da quando ero bambina, è quello di diventare dentista e lavorare nello studio di famiglia”. Essendo una modella viene normale chiedersi come mai abbia scelto un programma del genere per trovare l’anima gemella:” Perché vorrei incontrare un ragazzo con cui costruire una storia importante. […] nel mio ambiente ormai ci conosciamo tutti. Sentivo l’esigenza di vedere facce nuove”. Continua affermando:” Non ho uno stereotipo preciso, né esigenze estetiche particolari. Però cerco un ragazzo molto deciso, che sia in grado di tenermi testa”.

La tronista confessa: “Voglio creare una famiglia tutta mia”

Ovviamente tutti noi abbiamo notato la sua bellezza, un tema anche molto delicato di questi tempi:” So di essere una bella ragazza e sicuramente mi piaccio, ma come tutte le donne ho anch’io i miei difetti. E il mio aspetto fisico mi ha portato sempre tanti problemi perché spesso vengo giudicata solo in base all’apparenza”. Infatti, proprio per questo si è trovata in mezzo ad una polemica che riguardava l’ipotesi che si fosse ritoccata più parti del viso:” L’unica cosa che mi sono rifatta sono le labbra. Perché non mi piacevano e mi davano insicurezza. Per il resto sono tutta naturale”.

Riguardo anche il suo rapporto con i social, diffida molto di quelle che noi comunemente chiamiamo influencer: ”Le influencer per me non sono né una fonte di ispirazione né un punto di riferimento”. Ci tiene a precisare un’altra notizia che ha fatto molto scalpore su di lei: “Ho pubblicato una foto di un’altra ragazza sul mio profilo perché non avevo foto mie da postare in quel momento, ma non l’ho mai spacciata per me. Avevo 15 anni quando l’ho fatto e sinceramente non ci vedo nulla di male. Il mio non è stato un furto d’identità perché non ho mai detto di essere io in quella foto”.

Conclude con i suoi progetti, tra cui anche la possibilità di diventare mamma giovane se dovesse incontrare l’uomo giusto: ”Si perché amo i bambini alla follia. Ho cresciuto mio fratello Riccardo, che ora ha dieci anni. Gli davo il biberon e lo portavo a spasso, per cui è come se avessi già un figlio. Mi piacerebbe diventare mamma in tempi brevi, per cui spero di innamorarmi presto dell’uomo giusto, assieme al quale creare una famiglia tutta mia”.