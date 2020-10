Allerta batteri nelle lavatrici: ecco il metodo infallibile per risolvere in fretta

Sono tantissime le persone che, ogni giorno, hanno a che fare con il problema dei batteri nelle lavatrici. Si tratta di una problematica di portata non indifferente che, se si ha intenzione di gestire nel migliore dei modi l’igiene domestica, va assolutamente risolta in tempi brevi. Nelle prossime righe, puoi trovare qualche semplici consiglio per riuscirci.

Manutenzione della lavatrice: perché farla

Il pensiero di fare la manutenzione della lavatrice non deve sorprendere. Non dimentichiamo infatti che, in questo elettrodomestico, si annidano tutti i microrganismi presenti sui vestiti. Manutenere la lavatrice è importante per diversi motivi. Ecco i principali:

Eliminazione dello sporco che si annida nelle tubature, a livello dei filtri e nelle guarnizioni dell’oblò.

Prevenire l’insorgenza di cattivi odori, che poi rimangono sugli abiti.

Prevenire la formazione di vere e proprie colonie batteriche.

Focalizzandoci ancora una volta sui batteri, ricordiamo che la loro proliferazione è particolarmente frequente in lavatrice per diversi motivi, che vanno dal calore, all’umidità, per non parlare delle sostanze presenti sui capi sporchi e dell’influenza dei programmi di risparmio idrico. Data questa doverosa premessa, possiamo vedere come muoversi per prevenire l’insorgenza dei batteri in lavatrice.

Batteri in lavatrice: come prevenirne la formazione

Per prevenire la formazione dei batteri in lavatrice bisogna agire innanzitutto scegliendo bene i detersivi. Una delle cose di cui bisogna tenere conto in questa fase è l’acquisto di prodotti caratterizzati dalla presenza di candeggianti. In questo modo, si hanno maggiori garanzie di eliminare i batteri, soprattutto nei casi in cui si lavano i capi attorno ai 40°C.

Esistono consigli molto più semplici ma altrettanto importante per eliminare i batteri nelle lavatrici. Tra le dritte in questione rientra il fatto di aprire l’oblò della lavatrice alla fine di tutti i lavaggi. Si tratta di una dritta che, come abbiamo accennato sopra, è molto semplice. Metterla in pratica è però fondamentale. Il motivo è presto detto: agendo così, si ottimizza l’asciugatura dell’acqua che rimane all’interno della lavatrice, prevenendo di fatto la formazione di muffe.

Cosa fare, invece, quando non si utilizza la lavatrice per un determinato lasso di tempo? Soprattutto se è particolarmente lungo, la cosa migliore da fare consiste nel far partire un lavaggio senza biancheria. Fondamentale è che sia effettuato ad alte temperature. Inoltre, per ottimizzare i risultati, è consigliabile, al primo risciacquo, inserire un tappo di candeggina. In caso di carico di biancheria, il ricorso alla candeggina andrebbe evitato con i tessuti sintetici.