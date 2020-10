Il cambiamento climatico fa ammalare di più gli animali domestici: è quanto emerso da una tavola rotonda svolta nei giorni scorsi a Firenze con la presenza di 18 leader scientifici europei che hanno partecipato al lancio della campagna “Protect Our Future Too” – Proteggi anche il nostro futuro, lanciata da MSD Animal Health. Le personalità, specializzate in diverse branche della medicina veterinaria, hanno confermato che l’alterazione delle stagionalità causate dal cambiamento climatico in atto può avere importanti conseguenze sugli animali domestici. Le principali sono quattro: aumento dei parassiti, rischio maggiore di contrarre malattie causate da vettori, ripercussioni sulle variazioni nel comportamento e sulla salute animale, strettamente interconnessa a quella umana.

Animali domestici: il cambiamento climatico li fa ammalare di più

La campagna Protect Our Future Too (#protectourfuturetoo) è stata lanciata a livello internazionale da MSD Animal Health lo scorso 5 ottobre. La campagna intende sensibilizzare sulla pericolosità del cambiamento climatico in atto non solo per l’uomo e per le specie selvagge, ma anche per gli animali domestici che sono abituati a vivere con noi nelle nostre case e che vivono situazioni meteorologiche spesso inaspettate e una graduale perdita della stagionalità acquisita. Dal momento che gli animali da compagnia costituiscono parte attiva ed essenziale della società, MSD Animal Health ritiene che sia importante agire per proteggere anche il loro futuro. L’obiettivo è formare i medici veterinari e i proprietari sui rischi di salute per gli animali domestici aumentati dalla perdita della regolarità delle stagioni, che sta favorendo la presenza di parassiti nel corso di tutto l’anno.

Il professor Ezio Ferroglio, uno degli esperti intervenuti alla convention di Firenze, ha confermato nel corso di una intervista concessa a La Nazione e firmata da Maurizio Costanzo che “La diffusione della leishmaniosi è un esempio strettamente correlato all’alterazione delle stagioni. È davvero incredibile se pensiamo che fino a solo 20 anni fa era, in tutto il nord Italia, classificata come una malattia esotica. Inoltre il numero di casi di malattie trasmesse dalle zecche, come la malattia di Lyme o dovute a nuovi patogeni come Babesia che rappresentano un pericolo anche per l’uomo, è in crescita. La presenza di zecche su animali e uomo osservata durante tutto l’anno è un nuovo scenario dovuto in buona parte alle variazioni climatiche e ai cambiamenti ambientali degli ultimi decenni […]. Mi piace usare il termine “glocal changes” perché esprime bene questo mix di cambiamenti globali e locali che ha rivoluzionato, nell’arco di pochi anni, il nostro approccio nei confronti di vettori e patogeni, pericolosi sia per gli animali da affezione che per l’uomo. Abbiamo ormai molti ambienti “rurban” (a metà tra il rurale e l’urbano) e anche “naturban” (le aree rinaturalizzate all’interno o in prossimità di aree urbane) e sempre più spesso noi e i nostri animali amiamo il contatto con la natura. Questo comporta alcuni rischi, come la trasmissione di vettori e patogeni tra il mondo selvatico e urbano”.

L’articolo è prodotto e pubblicato a scopo puramente informativo. Non si sostituisce a consulti e a visite con il veterinario di fiducia, che restano la base fondamentale della gestione sanitaria del cane e di ogni animale domestico. In qualsiasi caso invitiamo a tenere il proprio veterinario come punto di riferimento per qualsiasi tipo di malessere o fastidio.