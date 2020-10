Antonio Zequila attacca Antonella Elia | Vale come opinionista al GF Vip?

Antonella Elia è una donna vulcanica, vivace a cui piace molto punzecchiare le persone, le scruta e non glie ne lascia passare neanche una. La ex valletta di Mike Buongiorno si è messa in gioco in reality ed ha affrontato il percorso nel viaggio nei sentimenti a Temptation Island.

Ora sta ricoprendo il ruolo di opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, affiancata a Pupo i due sembrano lavorare in simbiosi. Ma c’è anche, chi non esprime un pensiero positivo verso di lei e della posizione che le è stato dato.

Antonella Elia vale come opinionista?

Anche la showgirl ha partecipato ad una vecchia edizione del gioco nella Casa più spiata d’Italia, dove non è passata inosservata con il carattere frizzantino. Davanti alle cose che le davano fastidio ci ha messo la faccia, arrivando anche a litigare con il suo, ai tempi, coinquilino Antonio Zequila. Infatti, tra di loro c’è sempre stato un rapporto altalenante, ma nonostante alcuni passi fatti verso l’altro non sono riusciti a stringere un legame.

Anche al di fuori della Casa i due sembrano punzecchiarsi dove sono volate anche delle dichiarazioni pesanti, Antonio ritorna a parlare di lei e del suo ruolo all’interno del programma targato Mediaset. Attraverso il settimanale Nuovo Tv esprime il suo giudizio totalmente negativo verso la Elia:” Penso sempre che Antonella, piuttosto che a Cinecittà, andrebbe messa ad Atene, a fare supporto alle cariatidi”. Ma questo è solo l’inizio, perché non ha mezzi termini nel parlare di lei, leggiamo meglio.

Antonio Zequila l’attacca l’opinionista

Le critiche non sono leggere, ma ricordiamo tutti la profonda antipatia che l’ex gieffino prova per lei:” Dico questo perché è antipatica, patetica e vorrebbe fare la Sandra Milo della situazione. La differenza è che la Milo ha lavorato nel cinema con Federico Fellini, mentre lei non ha mai fatto una comparsa al cinema”. Ovviamente non è una persona che si lascia criticare senza controbattere e può darsi che presto arriverà la risposta dell’opinionista.

Antonio senza freni, conclude così:” Poi non la trovo né pungente, né simpatica. Penso che la Elia sia inutile e inquietante, mentre Pupo è sempre molto incisivo”. Insomma, non sono parole molto leggere da sentirsi dire, ma conoscendo il carattere determinato e coinciso di Antonella sicuramente non si lascerà scalfire da queste dichiarazioni. Noi aspettiamo di sentire il pensiero della showgirl, nel frattempo continuiamo a seguirla al Grande Fratello Vip