Can Yaman a Verissimo – “Sono single, ma…”

Can Yaman a Verissimo per raccontarsi non solo dal punto di vista professionale. L’attore e protagonista della celebre serie turca Daydreamer – Le ali di un sogno, ha avuto modo di raccontarsi alla padrona di casa in una lunga intervista.

Can Yaman ha rivelato anche la verità sul suo rapporto con Demet Ozdemir, la co-protagonista nella soap. E poi ha parlato anche di un progetto futuro in ballo, che coinvolge il noto regista Ferzan Ozpetek.

Can Yaman in esclusiva a Verissimo – “Siamo solo amici”

Una delle domande più gettonate tra i fan di Daydreamer riguarda il rapporto reale fra Can Yaman e Demet Ozdemir. “Siamo solo amici, lei sul set mi ha aiutato molto”, ha rivelato alla Toffanin, “speriamo di lavorare ancora insieme”. Niente love story in atto dunque, anche se nel corso dei mesi il gossip sulla loro presunta coppia è letteralmente impazzito. In futuro, l’attore non nega la possibilità di realizzare un progetto con Ferzan Ozpetek. I due hanno avuto modo di incontrarsi a Roma. “Ci siamo sentiti molte volte per telefono ma non c’eravamo mai visti dal vivo”, ha dichiarato, “speriamo di poter fare qualcosa di bello insieme, magari un film”. Non si tratta di qualcosa di certo, visto che Yaman ha sottolineato di non poter ancora dire nulla. Se non che c’è la volontà da entrambe le parti di realizzare qualcosa insieme.

Per adesso Can Yaman è ancora single. Anche se le fan italiane lo sospettavano già, l’artista ha voluto sottolineare di non avere una persona speciale al proprio fianco. Questo non vuol dire però che non sogni di poter avere, un giorno, una relazione. “Queste cose non si possono pianificare”, ha evidenziato, “anche perchè se lo facessi poi tanto la vita mi sorprenderebbe. Sono aperto a tutto”. Possibile anche che un giorno diventi papà, ma non è un’idea che vuole mettere in atto nel prossimo futuro. “Non sogno molto, mi piace vivere il presente”, ha detto poi di se stesso, “non mi fermo quasi mai a pensare alle cose, ai progetti. Vivo e agisco, la cosa bella di fare l’attore è che non sai mai quello che ti aspetta”. Ancora una volta, Yaman preferisce lasciare che siano gli eventi a sorprenderlo. Del resto appena tre anni fa non avrebbe mai immaginato di raggiungere il successo.