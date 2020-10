Classifica e oroscopo di domenica 11 ottobre 2020: Vergine traboccante di energia, i Pesci chiedono conferme

Ecco l’oroscopo di domenica 11 ottobre 2020 e la classifica dei segni zodiacali. Siamo arrivati alla fine di questa settimana. Quali segni saranno guardati con benevolenza dalle stelle? Il Leone ritroverà la sua proverbiale grinta e più energia, l’Acquario al contrario dovrà gestire dello stress emotivo. Un calo fisico sciuperà la domenica del Toro, mentre la Bilancia potrà iniziare a recuperare. Vuoi approfondire? Leggi l’oroscopo di domenica e la classifica dei segni.

Ariete

Quattro stelle. Secondo l’oroscopo di domenica la Luna sarà favorevole e ti fornirà una bella razione di energia e ottimismo. Potrai approfittarne per ricaricare le batterie e recuperare la motivazione utile ad affrontare i prossimi impegni.

Toro

Due stelle. Dovrai avere molta prudenza, perché l’umore non sarà dei migliori e rischierai di dire cose di cui poi ti pentirai. Per questo motivo fai scorrere la giornata senza discussioni. Attenzione alle finanze!

Gemelli

Tre stelle. Anche se recupererai maggiore energia, sarà una domenica a rischio tensioni in famiglia. In questi giorni sei molto preoccupato per alcune difficoltà di lavoro o di soldi. Dovrai cercare di gestire la tua agitazione.

Cancro

Quattro stelle. Stai recuperando gradualmente l’energia e la fiducia nel domani. Certo, servirà ancora molta pazienza, ma qualcuno ha già risolto delle difficoltà che lo tormentavano da tempo. Continua così!

Leone

Cinque stelle. Secondo l’oroscopo di domenica avrai una bella carica di energia e voglia di fare. Forse una buona notizia ricevuta da poco ti ha restituito un po’ della serenità persa nelle settimane scorse. Stai risalendo la china!

Vergine

Cinque stelle. Continui a volare alto! In questa domenica sarai traboccante di energia e desideroso di metterti in gioco. Ogni progetto, anche sentimentale, a cui ti dedicherai sarà un successo garantito.

Bilancia

Tre stelle. Finalmente si recupera! Dovrai munirti di molta pazienza e forza di volontà, ma a poco a poco riuscirai a riportare stabilità nella tua vita. D’ora in avanti le stelle saranno dalla tua parte.

Scorpione

Due stelle. Più di uno Scorpione sarà piuttosto a disagio. Non è facile recuperare la serenità persa nelle settimane precedenti. Servirà molto impegno da parte tua, la volontà di lasciare andare i pensieri negativi e le preoccupazioni.

Sagittario

Quattro stelle. Come indica l’oroscopo di domenica finalmente si stanno muovendo le cose sul lavoro. Se hai dei progetti in mente, dovresti cominciare a lavorarsi, perché i risultati saranno molto soddisfacenti. Si prospetta un periodo favorevole per la vita professionale!

Capricorno

Cinque stelle. La tua settimana si concluderà alla grande, soprattutto dal punto di vista relazionale. Questa domenica favorirà i single che vorranno fare nuovi incontri così come le coppie impegnate in una relazione di lungo corso. Restarsene da soli sarebbe davvero un peccato!

Acquario

Due stelle. Potresti trascinarti dietro lo stress emerso durante la settimana, soprattutto a causa del lavoro. Dovrai avere molta prudenza per non ritrovarti a discutere in famiglia e in amore. Cerca di tenere il tuo nervosismo a bada!

Pesci

Tre stelle. La domenica comincerà in modo tentennante, ma si riprenderà con il passare delle ore. Mai come ora hai avuto bisogno di conferme in amore, di più dimostrazioni di affetto, vuoi capire su quali persone potrai contare in futuro.