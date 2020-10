Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina – Jive – VIDEO – Ballando 2020

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina sono la sesta coppia a presentarsi al di sotto dei riflettori della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2020. Il pugile e la mestra ci hanno proposto un Tango la scorsa settimana, mentre questa volta ci offrono uno Jive.

Nella clip settimanale troviamo le parole della mamma di Daniele Scardina: “I miei figli sono cresciuti con me e abbiamo fatto tanti sacrifici insieme. Siamo cresciuti tutti e tre insieme, siamo stati tre persone e una cosa sola”. Cosa dirà invece la giuria della performance del pugile? Rivediamo anche il video.

Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle 2020 – Il verdetto per Jive

Con un richiamo al celebre film Ritorno al futuro con Michael J Fox, Daniele Scardina si presenta in pista a bordo di una più moderna Delorian. Uno Jive più che scatenato, dove il pugile ci mostra la sua abilità nel muovere le gambe e usare la tecnica. “Mi è piaciuto, tempo giusto”, dice la Smith dopo aver confessato di volersi alzare in piedi per applaudirlo. “Eri perfettamente dentro, per me sei il più talentuoso che c’è qui dentro”, aggiunge Ivan. “Veramente una sorpresa, perchè io da un pugile mi aspetterei più legno”, dice Canino, “invece c’era un po’ di Footloose, Rocky, Grease”.

Infine ascoltiamo Mariotto: “Il racconto lui proprio lo fa con la lingua fin qui”, dice il giudice, “alla faccia di Mick Jagger. Favolosa quella lingua. Ballo complicato, lo hai fatto bene e molleggiato. E’ quando parli che mi spezzi il cuore”. Complimenti anche da parte di Selvaggia, che non può che confermare tutto quello che è già stato detto. I voti: 9 (Ivan), 10 (Canino), 9 (Smith), 10 (Lucarelli), 9 (Mariotto), per un totale di 47 punti. Tra poche ore sarà disponibile il video dello Jive di Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina.