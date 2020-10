Ecco i segni zodiacali più dispettosi: c’è anche il tuo?

Un tratto spesso associato con la vendetta, l’essere dispettosi tuttavia può stare a simboleggiare anche una semplice voglia di provocare una reazione non desiderata negli altri, non necessariamente con un fine ultimo, ma anche solo per il proprio divertimento o soddisfazione. Esiston infatti segni che identificano chi possiede questo tratto distintivo.

Toro

Permalosi e “dalla testa dura”, i Toro non sono esattamente il segno più malleabile caratterialmente visto che tende a prendere sul personale anche una critica innocua e costruttiva, “vendicandosi” con delle frecciate e atti decisamente dispettosi. Con un Toro occorre sempre misurare le parole e non manifestarsi troppo istintivi.

Pesci

Tendono ad ingannare gli interlocutori e chi non li conoscono abbastanza, i Pesci sono solo in apparenza calmi e misurati: in realtà dietro al loro atteggiamento flemmatico si nasconde un animo sensibile che può essere capace di atteggiamenti decisamente poco razionali e scarsamente controllati. Non dimenticano facilmente un torto subito e solitamente vanno approcciati con grande maturità e gentilezza per evitare “problemi”.

Scorpione

Chi conosce uno Scorpione sa bene che il temperamento complesso di chi è nato sotto questo segno è anche sintomo di una serie di dispetti e “vendette” anche fini a se stesse e la propria formazione caratteriale non contempla che possa “darla vinta” ad un interlocutore. Ecco perchè bisogna aspettarsi reazioni quantomeno inusuali in apparenza da parte sua dopo un litigio, anche dopo molto tempo da quanto accaduto: lo Scorpione difficilmente dimentica, e non esita a dimostrarlo.

Cancro

Il Cancro è sicuramente considerabile un segno dispettoso ma non in modo imprevedibile: solitamente si limita ad esserlo nel modo più speculare possibile, ossia rende “pan per focaccia” un atteggiamento che non ha gradito, non esitando a perdere anche diverso tempo per rendere questa reazione più diversificata e particolare possibile.