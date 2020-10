Gerry Scotti a Verissimo – “Diventerò nonno, è una femminuccia”

Gerry Scotti a Verissimo per parlare dell’ultimo traguardo ottenuto nella sua vita privata. Il noto conduttore sta per diventare nonno e sarà una femminuccia. Il lieto evento avverrà solo fra pochi mesi, ma lo zio Gerry non vede l’ora di poter tenere fra le braccia la sua erede.

Il figliodi Gerry Scotti infatti ha pensato bene di mettere su famiglia, grazie alla relazione con la moglie. Così il lockdown si è reso complice ancora una volta di un bebè in arrivo. “Ha fatto con sua moglie quello che probabilmente hanno fatto molti italiani”, ha detto, “ha cercato e voluto un figlio”.

Gerry Scotti a Verissimo – “Mi aspetto dei nipotini multipli”

Gerry Scotti diventerà presto nonno: già l’anno prossimo potrà vedere da vicino la bambina che il figlio Edoardo sta per mettere al mondo con la moglie. Una bella notizia per il conduttore, che ha raccontato alla padrona di casa come gli è stato fatto l’annuncio. “Ci siamo trovati ai giardini a Milano”, ha detto del figlio Edoardo, “e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino che conteneva un ciuccio”. Zio Gerry non può che essere felice per la coppia, anche se si chiede se la famiglia si allargherà ancora una volta. “Ho solo un cruccio però”, ha svelato, “Io, figlio unico, ho fatto un figlio unico. Ora mi aspetto dei nipotini multipli. Ne vorrei altri due, però deve essere d’accordo anche la moglie di Edoardo”.

Dopo due generazioni di maschi, Scotti potrà finalmente avere una femminuccia in casa. Sul nome però non si sa ancora nulla e il futuro nonno non intende mettere becco sulla questione: “Faranno loro”. Nel corso degli anni, il presentatore ha vissuto questo particolare evento in modo indiretto. Tanti amici sono diventati nonni e ha visto nei loro occhi e comportamenti una totale trasformazione. “Mi rimbambirò anch’io come ho visto rimbambirsi i miei amici quando hanno vissuto questa esperienza”, ha concluso.