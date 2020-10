Giulia De Lellis ha subito uno scippo | I passanti non l’hanno aiutata

Giulia De Lellis non si abbatte mai, anche di fronte alle brutte situazioni a cui sta andando incontro. Tra l’ennesima separazione con l’ex tronista Andrea Damante, il problema con l’acne che sembra non passare e la cattiveria che le è stata rivolta.

Proprio per quest’ultima cosa l’influencer sembrerebbe star cercando una casa a Milano, un luogo dove stare finalmente tranquilla soprattutto ora che è sola. Ma non solo, sembrerebbe essere stata vittima di un ennesimo scippo dove però è regnata l’ignoranza della gente, ancora nel 2020.

Giulia De Lellis ha subito uno scippo

Non è di certo uno dei migliori periodi che sta vivendo l’ex corteggiatrice visto anche la chiusura definitiva della sua storia con Andrea Damante, con cui aveva deciso di riprovarci senza buoni risultati. In più sono arrivati vari suoi sfoghi direttamente dal suo profilo Instagram dove ha condiviso con i suoi fan l’umore di questi ultimi giorni. Infatti, Giulia che si mostra sempre sorridente e spensierata, ha ammesso di avere un problema di acne, ma in questi ultimi tempi sembrerebbe essere peggiorata la situazione buttando l’influencer in momento di sconforto.

Infatti non vedere nessun risultato dopo tutti i trattamenti ha solo peggiorato le sue giornate, si è recata in una clinica per fare degli accertamenti sulla sua salute. Da alcune indiscrezioni sembrerebbe però star apportando dei cambiamenti nella sua vita, partendo dalla ricerca di una nuova casa nella regione lombarda, precisamente a Milano. Alla ricerca di un po’ di tranquillità che ormai, nella sua casa, non era più possibile avere visto gli ultimi eventi accaduti da una banda di ladri.

I passanti non l’hanno aiutata

Nella sua ricerca verso una stabilità, soprattutto mentale e fisica, è aiutata dai suoi familiari che non la lasciano sola in questo passo importante. A spiegarci il motivo è il giornalista Gabriele Parapiglia su Giornalettismo:” La De Lellis nell’ultimo anno è stata vittima di quattro furti corposi e di un certo peso economico, pare compiuto dalla stessa banda. Per questo motivo l’influencer, tra le più amate, sta cercando una dimora che le possa garantire totale sicurezza. La ragazza pochi giorni fa, inoltre è stata oggetto di un tentato scippo in centro, a Milano”.

Proprio così, ma a sconvolgere tutti non è stato l’atto in sé per sé, ma l’atteggiamento che le persone hanno avuto di fronte a questa cattiveria gratuita:” Una scena avvenuta sotto gli occhi di tutti i passanti che hanno riconosciuto l’amatissima Giulia e, invece di darle una mano, hanno scattato fotografie mentre lei era in difficoltà data la situazione e poi in compagnia dei poliziotti”. Un gesto davvero deplorevole di fronte ad una persona che subisce tale violenza.