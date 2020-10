Jessica Antonini il compito di una mamma | Kevin Enea dovrà approvarlo

Jessica Antonini dopo sole poche puntate all’interno del programma Uomini e Donne ha capito di aver trovato l’uomo ideale, così sceglie Davide Lo Russo che si trova d’accordo nel voler uscire con lei, anche se si conoscevano da poco.

La loro chimica si è notata fin da subito, erano sempre in cerca dello sguardo dell’altro, ma ora che sono usciti ci chiediamo come si comporterà l’ex tronista a riguardo del suo piccolo Kevin Enea e del suo nuovo bellissimo fidanzato.

Jessica Antonini il compito di una mamma

La storia tra i due procede a gonfie vele, i loro caratteri molto diversi sembrano però incastrarsi perfettamente, creando un equilibrio tra la vivacità di lei e la tranquillità di lui. Intervistata nel settimanale Nuovo ha deciso di rispondere ad alcune domande che ci chiedevamo un po’ tutti riguardo la ragazza determinata che fa due lavori per vivere.

Fierissima di quella che è e di come sta crescendo il suo piccolo, ha raccontato un pezzo della sua vita dove la sua “vivacità” si è trovata all’apice del limite:” Sono sempre stato una ragazza ribelle. A diciotto anni sono andata a Milano in cerca di fortuna con 300 euro in tasca e nient’altro. Ho cominciato a lavorare come commessa, ho preso una stanza in affitto e poi un appartamento. […] se ce l’ho fatta allora, so di potercela fare sempre. Non ho paure”. Stessa cosa fa ora, vive senza paura lavorando come impiegata delle poste e insegue la sua passione di tatuatrice, tutto per il suo bambino di soli cinque anni.

Kevin Enea dovrà approvarlo

Kevin Enea è il dono della vita avuto con il suo ex compagno, di cui non sappiamo l’identità, ma nonostante la loro strada si sia divisa tra di loro è rimasto un bel rapporto: “Ottimo. Quando un amore finisce è normale che si viva un periodo di crisi, ma noi abbiamo messo rapidamente da parte i rancori perché non volevamo che i nostri problemi intaccassero la serenità di nostro figlio”. Ovviamente dopo la rottura con il suo ex non ha avuto tutta questa voglia di rimettersi in giorno con gli uomini, preferendo essere molto presente nella vita di suo figlio.

Ma ora la situazione è completamente differente, ha trovato l’amore esponendosi in tv in un programma davvero molto seguito e il primo suo pensiero è quello di proteggere suo figlio a tutti i costi:” Kevin Enea è un bambino davvero sveglio. Non gli ho spiegato proprio tutto, ma gli ho fatto vedere la prima puntata del programma di Canale 5 e lui si è divertito parecchio. Per quanto riguarda il mio uomo aspetterò un po’ di tempo prima di presentarglielo perché sono una mamma molto protettiva e ho anche un profondo rispetto per suo padre”. Ma prima o poi dovranno conoscersi e Davide dovrà avere assolutamente l’approvazione del figlio.