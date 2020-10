Oroscopo di oggi, sabato 10 ottobre 2020 – Previsioni per tutti i segni

Ecco l’oroscopo di oggi sabato 10 ottobre 2020. Sta per cominciare un nuovo fine settimana. Come sarà il morale dei segni zodiacali? Il Toro, la Vergine e il Capricorno avranno un weekend letteralmente memorabile, mentre l’Ariete e i Gemelli dovranno fare i conti con del cattivo umore. Bel recupero per i Pesci e il Leone. Vuoi saperne di più? Leggi l’oroscopo di oggi dedicato a tutti i segni zodiacali.

Oroscopo di oggi sabato 10 ottobre 2020: segni di fuoco

Ariete: secondo l’oroscopo di oggi avrai l’argento vivo addosso, colpa di Marte nel segno e della Luna in opposizione. Cerca di non discutere! Leone: sarà la giornata ideale per recuperare un po’ di tranquillità. Buone notizie in vista. Sagittario: è tempo di fermarsi, per rilassarsi un po’ e magari riflettere su alcune questioni lavorative.

Oroscopo di oggi sabato 10 ottobre 2020: segni di terra

Toro: si prospetta un fine settimana molto romantico e passionale. Dovresti metterti in gioco e non sprecarlo! Vergine: sarai letteralmente baciato dalla fortuna. Ogni tuo progetto che avvierai ora, nascerà sotto i migliori auspici. Capricorno: l’amore sarà protagonista indiscusso di tutto il weekend. Che tu sia in coppia o single sarai sostenuto da stelle molto generose.

Oroscopo di oggi sabato 10 ottobre 2020: segni di aria

Gemelli: secondo l’oroscopo di oggi dovrai tenere testa a del nervosismo, forse perfino rabbia, Sii prudente con le spese di troppo. Bilancia: potrai cominciare a pensare al futuro in maniera pratica. È arrivata l’ora di seminare in vista del 2021, un anno ricco di promesse! Acquario: ti trascinerai la stanchezza e l’agitazione di giorni scorsi. Dovrai usare estrema cautela per non litigare in famiglia.

Oroscopo di oggi sabato 10 ottobre 2020: segni di acqua

Cancro: come indica l’oroscopo di oggi sarai particolarmente forte, merito della Luna nel segno. Potrai condividere dei momenti emozionanti con la persona che ami. Scorpione: sarai molto sensibile e intuitivo. Ti aspettano due giorni validi per ritrovare una bella intesa nella coppia o in famiglia. Pesci: ti sveglierai energico e positivo come non accadeva da un po’. Potrai ritrovare l’equilibrio perso nei giorni scorsi a causa delle tensioni vissute.