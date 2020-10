Paola Caruso calendario bollente | Seduzione senza veli per il 2021

Paola Caruso mostra in anteprima il suo calendario 2021 e fa così impazzire i suoi fan che, nelle ultime ore cercano disperatamente di capire quando uscirà in anteprima. La showgirl infatti, sul suo profilo Instagram ha caricato la sua foto senza veli del futuro calendario che, uscire per il prossimo anno.

L’opinionista lancia così la bomba tanto attesa e si mostra completamente nuda per il nuovo calendario di For Men Magazine di cui sarà la protagonista indiscussa. Paola Caruso sempre più bella e svestita che mai decide così di affascinare ancora una volta gli uomini che, la seguono con assiduità e piacere. Quali novità avrà ancora in mente la showgirl?

Paola Caruso e il suo calendario bollente

L’opinionista indiscussa dei tantissimi programmi firmati Barbara D’Urso ha deciso di intraprendere una nuova avventura creando insieme al Magazine For Men una grande novità. Paola Caruso infatti, ha deciso di creare il suo calendario bollente, caricando così l’anteprima all’interno del suo profilo Instagram. È stato proprio il magazine a far uscire l’anteprima del calendario rilasciando alcune parole importanti.

Il magazine For Men ha così dichiarato: “Immancabile come il campionato di calcio ma più atteso e desiderato, ecco il ritorno del maxi calendario di For Men Megazine! Questa volta, protagonista dei nostri scatti sexy sarà la stupenda Paola Caruso. La prima e inimitabile “Bonas” di Aventi Un Altro, il programma tv condotto da Paolo Bonolis. Questa stupenda soubrette calabrese ha partecipato anche a L’Isola Dei Famosi e a tanti altri programmi da di sicuro non l’hai mai vista così! Riuscirai a resistere ancora un mese?”.

I fan della showgirl in trepida attesa

Paola Caruso ha fin da subito attirato l’attenzione dei fan su Instagram grazie alla sua anteprima del calendario dove, si mostra completamente nuda lasciando poco spazio all’immaginazione. Proprio per questo, in anteprima sul suo profilo Instagram la showgirl lascia tutti senza parole ma soprattutto si domanda quanto gli uomini possano ancora resistere prima dell’uscita del maxi calendario.