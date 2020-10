Paolo Conticini e Veera Kinnunen – La Samba – VIDEO – Ballando 2020

By

Paolo Conticini e Veera Kinnunen sono la quarta coppia ad esibirsi a Ballando con le Stelle 2020 questa sera. I due sono riusciti a conquistare la giuria lo scorso sabato con un Jive, mentre questa volta propongono una Samba.

Durante la clip settimanale, scopriamo il pensiero di Paolo Conticini in merito alle critiche ricevute in precedenza. “Secondo me era buono, io mi lascio andare. Se mi accettano così bene… mi faccio un mazzo così, la perfezione la voglio cercare”, dice. Scopriamo il verdetto della giuria e il video della performance.

Paolo Conticini e Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle 2020 – Il verdetto per la Samba

L’ombelico del mondo di Jovanotti fa da sottofondo alla Samba di Paolo Conticini e Veera Kinnunen. Dopo essersi mostrati in stile Star Wars, i due si scatenano in psita: lui con pantaloni in pelle, lei con mini gonna leopardata. “Molto bello, mi è piaciuta questa fusione”, dice la Smith, “bel ritmo, mi piace il movimento, il mood, lo stile. Veramente bello”. La Presidentessa spera che la coppia possa continuare ad andare avanti così. “Devo dire che quest’anno, più degli altri anni, c’è una grande intesa fra tutte le coppie. […] Un grande equilibrio e soprattutto tutti gli allievi ascoltano i maestri. Quello che hai fatto tu oggi è perchè la maestra te lo fa fare”, dice Canino.

“Hai superato anche l’esame del Samba che per l’uomo è veramente difficile”, aggiunge Ivan, “piuttosto divertente”. Selvaggia preferisce raccontare un aneddoto: prima dello show, ha incontrato Paolo lungo il corridoio. Scattata la sintonia fra loro, sono stati bloccati dall’incursione della Bruzzone. “Lo faccio per salvaguardare la tua salute”, dice la criminologa. Tornando al verdetto, la giornalista ha notato un miglioramento rispetto alla scorsa settimana. I voti: 7 (Zazzaroni), 8 (Canino), 8 (Smith), 9 (Lucarelli), 8 (Mariotto), per un totale di 40 punti. Tra poche ore sarà disponibile il video della Samba di Paolo Conticini e Veera Kinnunen.