Raffaella Mennoia difende se stessa | Non solo ‘social’ fuori Uomini e Donne

Chi la conosce e la segue da tempo, sa quanto Raffaella Mennoia sia impegnata, non solo nel suo lavoro, ma anche in cause che ritiene molto importanti e che condivide sui social. Tuttavia, l’autrice di Maria De Filippi cerca sempre di guardare l’altra faccia della medaglia. Pur essendo severa verso chi critica a sproposito attraverso i social, Raffaella Mennoia non crede che sia tutta colpa dei social stessi e difende se stessa.

Poche ore fa, l’autrice braccio destro di Maria De Filippi ha condiviso i suoi pensieri sull’influenza dei social network nella vita di tutti i giorni. “Tutti a prendersela coi social tralasciando il fatto che la gente era scema pure prima solo che lo sapevano solo in famiglia”. Un commento sarcastico, per esorcizzare tutte le critiche a cui Raffaella è spesso soggetta.

Raffaella Mennoia difende i social

Raffaella Mennoia difende se stessa, ma anche la bontà dei social, se utilizzati nel modo giusto. L’autrice braccio destro di Maria De Filippi, ad esempio, è un’animalista convinta e, spesso, condivide su Instagram le sue battaglie in questo senso. Del resto, secondo Raffaella, non è tutta colpa dei social se alcuni si nascondono dietro identità false per criticare senza metterci la faccia.

L’autrice di Uomini e Donne è molto impegnata nel suo lavoro, ma è anche molto attiva sui social e si confronta spesso coi suoi follower. Come in tutte le cose, ha affermato Raffaella Mennoia, anche sui social è importante il modo e le motivazioni per cui vengono utilizzati e non l’utilizzo in se stesso.

Autrice determinata fuori Uomini e Donne

Con queste parole, Raffaella Mennoia ha dimostrato ancora una volta di essere sicura di se stessa, ma di non prendersi comunque troppo sul serio. Ci vuole equilibrio anche nell’esporsi e l’autrice di Uomini e Donne lo fa solo per le cause in cui crede davvero. Quella che sta vivendo in queste settimane è una stagione di lavoro molto intensa per Raffaella Mennoia.

L’autrice è impegnata su due fronti, al momento: Uomini e Donne e Temptation Island, che sta entrando nelle fasi finali e quindi nel vivo. Anche l’unione dei due troni, classico e over, a Uomini e Donne ha portato ad un intensificarsi del lavoro per Raffaella Mennoia, ma l’autrice sembra molto soddisfatta dei risultati che sta ottenendo. Cosa riserverà il futuro a Raffaella Mennoia in questa stagione di Uomini e Donne?