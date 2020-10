Ricetta biscotti danesi: ingredienti, preparazione e consigli

I biscotti danesi sono dei biscottini davvero famosi, solitamente vengono gustati e serviti insieme ad una tazza di tè caldo. Noi oggi andremo a proporvi la ricetta del maestro Iginio Massari.

Biscotti danesi – Ingredienti

Burro a pomata 170 g

Farina di nocciole 150 g

Zucchero a velo 170 g

Baccello di vaniglia 1

Sale fino 2 g

Latte intero 80 g

Uova 100 g

Farina 00 300 g

Gocce di cioccolato fondente 80 g

Per decorare:

Cioccolato fondente 200 g

Biscotti danesi – Preparazione

Per preparare i biscotti danesi come prima cosa realizzate l’impasto. Nella ciotola di una planetaria dotata di foglia versate il burro a pomata, lo zucchero a velo, i semi del baccello di vaniglia.

Unite anche il sale. Azionate la macchina a velocità minima, poi quando gli ingredienti inizieranno ad amalgamarsi aumentate la velocità fino ad ottenere una schiuma. Incorporate un uovo, lasciatelo assorbire e aggiungete un po’ di farina di nocciole.

Non appena saranno assorbite aggiungete il resto della farina di nocciole e subito dopo l’uovo rimasto. Continuate a lavorare l’impasto ed eventualmente aiutatevi con una marisa per ripulire i bordi della ciotola. Quando tutto sarà ben incorporato aggiungete metà del latte, unite la farina già setacciata, aggiungendola all’impasto un cucchiaio alla volta.

Versate il latte rimasto, lasciate assorbire fino ad ottenere un impasto cremoso. Aggiungete le gocce di cioccolato.

e mescolate ancora per amalgamarle al resto. Trasferite l’impasto in una sacca da pasticcere con bocchetta liscia da 1 cm. Modellate i biscotti facendo dei bastoncini lunghi circa 5 cm su una placca rivestita da carta forno.

Cuocete i biscotti in forno statico a 180° per 20 minuti. Sfornate i biscotti, lasciateli raffreddare e quando saranno completamente freddi potrete decorarne alcuni immergendoli solo per metà nel cioccolato fondente temperato. Potrete immergerli sul lato più lungo, quello più corto oppure in maniera obliqua. Man mano che intingete i biscotti nel cioccolato, eliminate l’eccesso sul bordo della ciotola e posizionateli su un vassoio rivestito con carta forno, o una gratella. Lasciate solidificare il cioccolato in un luogo fresco e gustateli.

Biscotti danesi – Consigli utili

Potete conservare i biscotti danesi per due settimane in un contenitore ermetico.

In alternativa è possibile congelarli per un mese. Al posto della farina di nocciole potete utilizzare qualsiasi tipologia di frutta secca per realizzare i biscotti danesi, tranne le noci, perché sono troppo burrose.