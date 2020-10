Ricetta cordon bleu di zucca: ingredienti, preparazione e consigli

Regina dell’inverno e ricca dei colori dell’autunno la zucca ci accompagna in queste due stagioni con una dolcezza unica. Il suo gusto inconfondibile si adatta a tutte le ricette, dolci o salate che siano. Oggi vi proponiamo la ricetta dei cordon bleu di zucca sono croccanti, grazie alla loro doppia panatura, ma custodiscono un ripieno morbido e un cuore filante.

Cordon bleu di zucca – Ingredienti

Ingredienti per 6 cordon bleu:

Zucca butternut 220 g

Mozzarella 125 g

Prosciutto cotto 3 fette

Uova 3

Pangrattato 150 g

Grana Padano DOP da grattugiare 20 g

Sale fino 1 pizzico

Pepe nero q.b.

Peperoncino in polvere 1 pizzico

Rosmarino tritato q.b.

Per friggere:

Olio di semi q.b.

Cordon bleu di zucca – Preparazione

Per preparare i cordon bleu di zucca come prima cosa sbucciatela. Poi tagliatela a fette spesse di circa mezzo cm. Dovrete ricavarne 12.

A questo punto sbattete le uova in una ciotolina con sale e pepe. Versate il pangrattato in una pirofila, aggiungete il rosmarino tritato, il parmigiano, il peperoncino in polvere. Mescolate con un cucchiaio e tenete da parte.

Posizionate su una prima fettina di zucca, mezza fetta di prosciutto cotto e una fettina di mozzarella. Richiudete con un’altra fetta di zucca. Fate la stessa cosa per tutte le altre.

A questo punto, tenendo le due fettine di zucca ben unite con le mani, passate un cordon bleu alla volta prima nell’uovo, poi nel pangrattato, di nuovo nell’uovo e ancora una volta nel pangrattato. In questo modo avrete una doppia panatura.

Sistematelo su un vassoio e proseguite con tutti gli altri. Nel frattempo scaldate l’olio, dovrà raggiungere la temperatura di 140°. Quando sarà arrivato alla giusta temperatura aiutandovi con una schiumarola immergete il primo cordon bleu nell’olio e cuocete per circa 5 minuti fino a che non sarà ben dorato.

A questo punto scolatelo e trasferite su un vassoio rivestito con carta da cucina. Proseguite in questo modo. E’ preferibile cuocere 1-2 pezzi massimo alla volta per non abbassare troppo la temperatura dell’olio. Salate leggermente e servite i cordon bleu di zucca ancora caldi.

Cordon bleu di zucca – Consigli utili

Gustate i cordon bleu di zucca ancora caldi. In alternativa è possibile conservarli in frigorifero per un giorno al massimo e scaldarli in forno al momento di servirli. Potete utilizzare dello speck o un altro salume al posto del prosciutto. Se preferite potete sostituire la mozzarella con un altro formaggio a pasta filante.