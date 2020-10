Ricetta peperoni con la mollica: ingredienti, preparazione e consigli

I peperoni con la mollica sono un gustoso contorno, originario della tradizione culinaria di molte regioni del Sud Italia. Questa ricetta è facile e veloce da preparare: i peperoni sono cotti in padella e insaporiti da un condimento a base di mollica di pane, pecorino, aglio e capperi. I peperoni con la mollica sono ottimi serviti come antipasto sfizioso, oppure come contorno per piatti di carne o di pesce.

Peperoni con la mollica – Ingredienti

Peperoni rossi 2

Peperoni gialli 2

Olio extravergine d’oliva q.b.

Pane raffermo mollica q.b.

Pecorino da grattugiare 40 g

Capperi 1 cucchiaio

Origano q.b.

Aglio 1 spicchio

Peperoni con la mollica – Preparazione

Per preparare i peperoni con la mollica lavate e asciugate bene i peperoni, divideteli a metà, privateli del picciolo e dei semi interni, quindi tagliateli in falde larghe 2-3 cm. Fate cuocere i peperoni in pentola, con abbondante olio extravergine, per 15-20 minuti.

Nel frattempo preparate il condimento a base di mollica: con l’aiuto di un mixer tritate il pane raffermo, quindi trasferitelo in una terrina e aggiungetevi il pecorino grattugiato, i capperi, uno spicchio di aglio tritato e l’origano.

Mescolate bene per amalgamare tutti gli ingredienti, quindi aggiungete il composto ai peperoni e fate cuocere per 20 minuti a fuoco medio, coprendo con un coperchio. Quando i peperoni saranno quasi pronti togliete il coperchio e lasciate cuocere il tutto, alzando la fiamma per far abbrustolire il pane. I peperoni con la mollica sono pronti, lasciateli intiepidire e serviteli come contorno, oppure come gustoso antipasto; sono ottimi anche consumati freddi.

Peperoni con la mollica – Consigli utili

Conservate i peperoni con la mollica in frigorifero, posti in un contenitore ermetico, per 2 giorni al massimo. Se volete potete sostituire il pane raffermo con il pangrattato già pronto.